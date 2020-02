Il brasiliano si concede a un'intervista nel giorno del suo compleanno: "Messi? Di quelli che ho visto giocare è il migliore della storia".

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 14:25 | aggiornato 05/02/2020 14:30

Festeggia oggi 28 anni, Neymar. E come sua consuetudine ha festeggiato in grande il suo compleanno, con un party cui hanno partecipato tanti suoi amici e compagni di squadra. Nel giorno della ricorrenza, il brasiliano si è concesso anche a un'intervista sul sito ufficiale della FIFA, in cui ha speso parole d'elogio per Mbappé:

Per me è un fenomeno. Ha il potenziale per diventare uno dei migliori giocatori della storia. Vederlo come compagno di squadra è un grande onore. Ci capiamo molto bene in campo e anche fuori. Messi? Giocare al suo fianco è stata una esperienza unica e siamo diventati amici. Di quelli che ho visto giocare è il migliore della storia.

Psg, Neymar elogia il compagno di squadra Mbappé

Neymar ha parlato anche del suo Brasile e dell'ultima esperienza nella Copa America:

È stato davvero difficile uscire dalla Copa America a causa di tutto ciò che ho passato. Mi sono ripreso in Brasile e ho colto l'occasione per seguire i miei compagni di squadra. Ho messo da parte l'essere un giocatore e sono diventato un sostenitore come milioni di altri brasiliani. È stato incredibile e mi ha ricordato i giorni della mia infanzia quando sono andato allo stadio con mio padre.

In vista delle qualificazioni per Qatar 2022, invece, il brasiliano viene come principali concorrenti Francia, Belgio, Inghilterra e Argentina: