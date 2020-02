L'allenatore dei campani disertato la conferenza stampa post partita con la Sampdoria per andare dalla sorella.

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 12:26 | aggiornato 05/02/2020 12:31

Niente conferenza stampa dopo la partita con la Sampdoria per l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Adesso è emerso il motivo. Il tecnico ha disertato l'appuntamento per partire immediatamente verso Busto Arsizio e raggiungere la sorella, che è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale proprio nel giorno della gara.

La donna sarebbe attualmente in terapia intensiva a seguito di un malore avvertito. Davvero una terribile notizia per l'allenatore del Napoli, che ha concluso nel peggiore dei modi la sua partita vinta contro la Samp. Subito dopo il match è stato contattato dalla moglie Monica e appena appresa la notizia non è nemmeno entrato negli spogliatoi per tornare a casa. Per questo motivo dunque ai microfoni nel post partita si è presentato al suo posto il vice Gigi Riccio.