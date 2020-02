Il tecnico commenta la "corsa" dalla panchina dopo il mancato giallo a Sterling: "Vedere le immagini del VAR non fa bene alle emozioni".

di Daniele Minuti - 05/02/2020 10:22 | aggiornato 05/02/2020 10:27

Fra i tanti personaggi celebri del mondo del calcio, in pochi hanno un senso dello "spettacolo" paragonabile a quello di José Mourinho che da quando è salito sulla cresta dell'onda con la sua impresa alla guida del Porto più di 15 anni fa non ha mai smesso di far parlare di sé anche per i suoi comportamenti.

L'ultimo show del portoghese è arrivato nella sfida fra Tottenham e Manchester City di Premier League vinta dai suoi Spurs per 2-0, quando il suo assistente lo ha avvertito del mancato secondo giallo a Sterling in seguito a un calcio di rigore parato da Lloris.

Gundogan sbaglia il rigore e sulla respinta Sterling simula un fallo da parte di Lloris. Sterling però è già ammonito e passibile di espulsione.



Mourinho non ci fa caso, ma ecco come reagisce quando il suo assistente glielo ricorda.



🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Ouxrh65ELi — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) February 2, 2020

Appena si è reso conto dell'errore, Mourinho si è messo a correre verso il quarto uomo per protestare chiedendo l'espulsione dell'attaccante del City. In un video che in questi giorni è spopolato su tutti i social media.

Mourinho commenta la sua reazione in Tottenham-Manchester City

Mourinho e la sua reazione col City: "Virale per le ragioni sbagliate"

Di questo ha parlato lo stesso allenatore portoghese nella conferenza stampa alla vigilia dell'appuntamento di FA Cup contro il Southampton. E commentando come la sua reazione sia diventata un video virale, Mourinho ha detto la sua anche su quello che secondo lui è un uso sbagliato delle immagini VAR.