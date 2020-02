Lo svedese del Milan tenuto al chiuso per evitare ricadute influenzali.

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 09:26 | aggiornato 05/02/2020 09:29

Semplice allenamento in palestra per Zlatan Ibrahimovic, che a dispetto di quanto sperato da Stefano Pioli ("Spero di averlo a disposizione da martedì"), nella giornata di ieri non ha lavorato insieme al resto dei compagni del Milan.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si tratterebbe propriamente di un campanello d'allarme, dal momento che il suo mancato impiego sul terreno di gioco sarebbe derivato da motivazioni del tutto precauzionali.

Sul centro sportivo di Milanello ieri soffiava un forte vento freddo, che non sarebbe stato l'ideale per un calciatore reduce dall'influenza. Ecco perché Zlatan Ibrahimovic sarebbe rimasto al lavoro in palestra insieme agli altri giocatori che sono stati colpiti dall'influenza negli ultimi giorni, Kjaer e Conti. Riguardo l'affaticamento muscolare, invece, il club minimizza. E anche se nell'allenamento di oggi dovesse ripetersi la stessa situazione, resterebbero comunque 3 sedute piene per preparare al meglio la sfida con l'Inter. I campanelli d'allarme in vista del derby, insomma, non avrebbero motivo di esistere.