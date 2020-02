Lo Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic al Palazzo Reale di Milano durante la consegna del premio "Amico dei bambini, un esempio per loro":

Ibra voleva già giocare domenica, credo proprio che contro l'Inter ci sarà. Il derby è sempre particolare, noi non siamo ancora una squadra definita del tutto ma siamo cresciuti e l'impatto di Ibra c'è stato. Parliamo di un fuoriclasse puro, ha una personalità e una professionalità particolare. Nello spogliatoio è entrato con umiltà, consapevole della forza d'urto che può avere anche sui giovani. Non era così facile. Lui ha capito l'atmosfera dentro lo spogliatoio, la delicatezza del momento in cui è arrivato. Ringrazieremo Ibrahimovic per tutta la vita. Aveva tutto da rischiare, ha già fatto abbastanza per il Milan e tutto quello che verrà sarà un di più