Il brasiliano racconta il suo approdo a Roma e la sua esperienza con il Liverpool. E nel futuro c'è il Brasile.

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 10:10 | aggiornato 05/02/2020 10:14

Si è preso la Lazio, come aveva fatto prima con Liverpool e Gremio. Lucas Leiva è entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti ed è un leader sul campo (e nello spogliatoio) della squadra di Simone Inzaghi. Il brasiliano si è raccontato ai microfoni di DAZN:

Ogni volta che posso guardo le partite di Serie A, ma se sono a casa nel weekend guardo anche quella del calcio brasiliano o della Premier. Con la famiglia seguiamo le partite delle squadre a cui sono legato. Tutta la mia famiglia tifa Lazio, Liverpool e Gremio. Mia moglie era dell’Internacional ma credo che dopo tutto questo abbia cambiato, ora credo tifi Gremio anche lei.

Poi si è soffermato sui suoi anni nel Liverpool:

All’inizio è stato difficile, mi sono adattato piano piano ma fortunatamente c’erano molti spagnoli in rosa e anche mister Benitez. I primi due anni sono stati duri, a volte credevo di non farcela. A poco a poco le cose sono cambiate. Ho trascorso dieci anni lì, ho solo bei ricordi. Ho il record per presenze tra i brasiliani, ma credo che Firmino mi supererà perché gioca 50 partite a stagione. Mi fa piacere, è un ragazzo incredibile.

Lazio, Lucas Leiva si racconta a DAZN

In riferimento al suo approdo alla Lazio:

Quando ti senti valorizzato nella tua squadra, reinventi te stesso. Ho riscoperto me stesso qui e la mia famiglia è felice, il che aiuta molto. A poco a poco ho dimostrato il mio valore, avevo grandi aspettative come i tifosi perché arrivavo da un grande club come il Liverpool. Non mi immaginavo sarebbe andata così bene.

Nel corso dell'intervista è presente anche la moglie Ariana, che racconta un episodio curioso:

Un grande tifoso della Lazio, visto che non battevano la Juventus da quattro anni, ha detto a Lucas "se ci fai vincere questa finale contro di loro, porto te e la tua famiglia a incontrare il Papa". Vincemmo la finale 3-2 ed oltre all’emozione di vincere la Supercoppa ero euforica di poter incontrare il Papa, e così è stato. Lucas gli ha regalato una maglia della Lazio.

In conclusione di intervista il centrocampista della Lazio ha parlato anche di un possibile ritorno in Brasile: