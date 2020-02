I baby Reds di Neil Critchley eliminano lo Shrewsbury nel replay dei 16esimi di FA Cup: decide un'autorete di Ro-Shaun Williams.

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 11:51 | aggiornato 05/02/2020 15:56

Che sia la prima squadra o l'Under 23 cambia poco: il Liverpool sa solo vincere. Nel match valido per il replay dei 16esimi di FA Cup, i Reds si presentano con i ragazzini ma riescono comunque a imporsi per 1-0 sullo Shrewsbury e ad accetere agli ottavi di finale.

In panchina c'era Neil Critchley e non Jurgen Klopp, che è stato di parola e ha dato a Salah e compagni una settimana di vacanza come pattuito dopo la vittoria del Mondiale per Club. Era presente però Henderson, che ha voluto essere comunque al fianco della squadra per sostenerli e incitarli.

A decidere il match è stato un autogol al 75'di Ro-Shaun Williams, che ha deviato nella propria porta un innocuo traversone di Neco Williams beffando il suo portiere O'Leary.