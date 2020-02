Il ds della squadra giallonera rivela un retroscena della trattativa per il talento norvegese: "Ero al telefono con Raiola anche la vigilia di Natale".

di Daniele Minuti - 05/02/2020 16:55 | aggiornato 05/02/2020 16:59

Molto probabilmente non esiste un acquisto fatto durante l'ultima sessione di calciomercato di gennaio che abbia avuto un impatto così devastante quanto quello di Erling Braut Haaland da quando è approdato fra le fila del Borussia Dortmund.

Il centravanti norvegese, preso dai gialloneri dal Salisburgo nonostante la fortissima concorrenza, ha cominciato a segnare sin dal debutto con la sua nuova maglia e non si è fermato più avendo accumulato già 8 reti in quattro presenze (con una media di uno ogni 22 minuti in cui era in campo).

Haaland ha timbrato il cartellino anche nell'ultima partita di Coppa di Germania fra Borussia Dormtund e Werder Brema, pur non evitando la sconfitta alla sua squadra. E in queste ore il direttore sportivo del club tedesco ha svelato qualche curioso retroscena sulla trattativa che lo ha portato in Bundesliga nella finestra di mercato invernale.

Il direttore sportivo Zorc rivela un retroscena sull'affare che ha portato Haaland al Borussia Dortmund

Borussia Dortmund-Haaland, il ds Zorc: "Ero al telefono con Raiola anche il 24 dicembre"

Parlando in un'intervista al Sport BILD, Zorc ha svelato che l'affare per portare il classe 2000 al Westfalenstadion è stato molto più difficile di quanto l'annuncio improvviso del Borussia abbia fatto pensare.

Sicuramente si tratta di una delle trattative più complicate di cui mi sono mai occupato, ero al telefono col suo agente Raiola persino nel pomeriggio della vigilia di Natale e a Natale. Tanti altri club importanti erano pronti a prenderlo ma noi gli abbiamo fatto l'offerta migliore per lui e la sua crescita. Come lo abbiamo convinto? L'ufficio che si occupa della nostra comunicazione ha messo insieme un video con immagini della nostra Südtribüne. Sembra gli sia piaciuto molto.

Un'operazione che quindi si è giocata su diversi tavoli e che fortunatamente per tutti i tifosi del Borussia Dortmund si è risolta nel migliore dei modi, con Haaland che sta definitivamente esplodendo in giallonero.