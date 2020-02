La stella viola è fuori da novembre e potrebbe rientrare col Brescia, mantenendo così la media esatta delle presenze messe insieme negli ultimi anni.

di Andrea Bracco - 05/02/2020 08:37 | aggiornato 05/02/2020 08:43

Le ultime settimane della Fiorentina sono state abbastanza positive, sia dal punto di vista dei risultati che del mercato. I viola sono usciti sensibilmente rinforzati dalla campagna acquisti invernale, nella quale il direttore sportivo Pradè ha perfezionato diversi colpi in entrata. I problemi palesati nel girone di andata, quelli - per intenderci - che hanno costretto la società a esonerare Montella, hanno diversi padri, uno dei quali è rappresentato dalla prolungata assenza di Franck Ribery. Il campione francese aveva scosso la città con il suo arrivo e, durante le sue prime apparizioni, aveva fatto sognare i tifosi della Fiorentina.

D'altronde di giocatori così, da quelle parti, non se ne vedevano dai primi anni della gestione Della Valle. La sfortuna ha però deciso di voltargli le spalle: nel match di novembre, tra l'altro perso in casa contro il Lecce, Ribery si è dovuto fermare per un grave problema alla caviglia. In questi mesi la Fiorentina ha patito la sua assenza, mentre il francese seguiva un programma fisico minuzioso per riuscire a tornare in campo il prima possibile. Il suo rientro è previsto per l'8 marzo, quando all'Artemio Franchi la banda Iachini ospiterà il Brescia. L'idea è quella di fargli giocare almeno uno spezzone di match, in modo da riconsegnarlo una volta per tutte alla città.

Al momento del suo arrivo, già si sapeva che Ribery avrebbe potuto avere qualche ricaduta fisica, il minimo comune denominatore che ha contraddistinto praticamente ogni stagione di questo suo finale di carriera. Nelle sue ultime sei stagioni al Bayern Monaco, infatti, aveva mantenuto la media perfetta di 19 partite giocate per campionato, con almeno un infortunio a spezzarne i ritmi durante l'arco dell'anno. Davvero tanti, va detto, ma nonostante ciò il francese non ha mai gettato la spugna. L'estate scorsa si paventava un suo addio al calcio giocato, ma poi proprio la proposta di Commisso lo ha convinto a rimandare.

Ribery durante Fiorentina - Lecce: quella contro i pugliesi è stata l'ultima partita in campionato giocata dal francese, poi fermatosi per infortunio. Il suo rientro è previsto per l'8 marzo, nell'impegno casalingo contro il Brescia

Fiorentina, la statistica di Ribery: mai in campo per più di mezzo campionato

Leggendo i dati di cui sopra, sembrerebbe che l'infortunio patito quest'anno sia stato quasi preannunciato. Facendo due rapidi calcoli, qualora Ribery rientrasse davvero con il Brescia, la sua media dovrebbe più o meno assestarsi sullo stesso piano degli anni scorsi. Giocare solo 19 partite significa averlo indisponibile per metà stagione, ma quando è stato in campo si è visto come ancora il numero 7 sia in grado di fare la differenza, talvolta giocando pure da fermo. Montella, per sgravarlo da troppi compiti in fase di non possesso, gli aveva cucito attorno un 3-5-2 nel quale lui e Chiesa agivano da punte. E, fino allo stop col Lecce, la strategia stava funzionando.

Da marzo in poi avrà davanti circa una dozzina di partite per rimettersi in mostra. Qualora le cose dovessero andare bene, in casa Fiorentina si potrebbe parlare di autentica sliding door. Cosa sarebbe successo se Ribery non si fosse mai infortunato? Forse Montella sarebbe ancora l'allenatore dei viola? Difficile, se non impossibile, dirlo a posteriori. Di certo ammirare le giocate del campione transalpino è sicuramente una delle cose migliori che ci regala un campionato nel quale la stessa presenza di Ribery diventa garanzia di qualità. Non ci resta che aspettare, quindi: tra circa un mese sarà di nuovo il suo turno. Sperando, questa volta, che le cose vadano meglio.