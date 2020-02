I sostenitori della stella portoghese avevano fatto ricorso dopo l'amichevole giocata la scorsa estate in Corea del Sud.

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 15:15 | aggiornato 05/02/2020 15:20

Alla fine hanno avuto ragione loro e la presenza di Cristiano Ronaldo era l'unica motivazione che valesse il prezzo del biglietto. Il tribunale di Incheon, a ovest di Seoul, ha infatti condannato la società organizzatrice dell'amichevole fra Juventus e K-League All Star dello scorso luglio in Corea del Sud, al risarcimento di due tifosi che avevano protestato (e presentato richiesta di rimborso) per l'assenza di CR7.

Nel pubblicizzare l'evento nelle settimane precedenti, la stessa società aveva garantito che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto in campo per almeno 45 minuti, nella realtà però CR7 era rimasto in panchina per tutta la gara a causa di alcuni problemi fisici.

Cristiano Ronaldo in panchina: rimborsati due tifosi coreani

Una motivazione che non ha intenerito i due tifosi coreani, che hanno citato in giudizio la società per ottenere il rimborso dei biglietti. Oggi è arrivata la risposta del giudice, che ha dato loro ragione. La società organizzatrice è stata così condannata a pagare 371.000 won (l'equivalente di 465 dollari) a ognuno dei due tifosi.

E non è finita, perché l'avvocato coreano Kim Kwang-sam ha annunciato che questi sono solo i primi due casi e che i promotori dovranno presto affrontare ulteriori azioni legali mosse da altri tifosi che non hanno potuto ammirare sul campo Cristiano Ronaldo.