I Millonarios mantengono il titolo ma protestano per i due turni di squalifica al Monumental: "Decisione che ci amareggia, i responsabili degli incidenti sono altri".

di Andrea Bracco - 05/02/2020 15:00 | aggiornato 05/02/2020 15:05

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso l'ultima sentenza riguardo la finale di Copa Libertadores 2018. Il River Plate mantiene il titolo, ma dovrà giocare due partite a porte chiuse, mentre al Boca Juniors non resta che leccarsi le ferite per l'ennesima volta. È questa, grossomodo, la sentenza emessa nel tardo pomeriggio europeo di martedì; una decisione che in tanti aspettavano, perché nell'ultimo anno le vicende legate a quel Superclasico sono state ridiscusse più volte, probabilmente anche amplificate. Il Boca Juniors ha messo in mezzo periti e legali che, in origine, avrebbero dovuto provare la responsabilità oggettiva della società rivale.

Viceversa, il River Plate aveva sempre tenuto la stessa linea, provando in tribunale che i brutti incidenti dai quali nacque il rinvio del match di ritorno, erano da considerare fuori dall'area di competenza del club. Gli scontri, accesi da una fitta serie di lanci di pietre e oggetti vari contro il bus che portava gli Xeneizes al Monumental, si sono susseguiti per ore, non permettendo alla terna arbitrale di poter gestire al meglio l'evento. Un evento che, va detto, aveva una portata tale da dover essere messo sotto controllo in maniera decisamente più efficace. Nelle settimane successive si decise che non c'erano le condizioni per disputare il secondo atto della sfida finale, trasferito poi al Santiago Bernabeu di Madrid.

Quella tra River Plate e Boca Juniors è stata una finale storica. In primis perché si scontravano due realtà agli antipodi, caratterizzate da un odio viscerale totalmente corrisposto, e poi perché il Superclasico rappresentava l'ultimo atto finale di Libertadores giocato in doppia sfida. Dall'anno scorso, infatti, la sede della finale è una sola e viene decisa in base a candidature preventibe. Come se non bastasse, ci si sono messi anche i grandi contenuti tecnici portati dal campo, dove si sono sfidati campioni di primissimo livello. Il tutto, nonostante si parli solo di Sudamerica. A Madrid il River Plate si era poi imposto per 3-1, vincendo la sfida in aggregato dopo il 2-2 de La Bombonera.

Una fase di River Plate - Boca Juniors, finale di Copa Libertadores 2018: il TAS, dopo due anni, ha definitivamente omologato il risultato del match, spostato a Madrid per motivi di ordine pubblico

Copa Libertadores, il comunicato del River Plate: "Noi penalizzati oltremodo"

La reazione delle due società non si è fatta attendere ma, a sorpresa, il club più intenzionato a ribattere contro il TAS è sembrato, paradossalmente, proprio il River Plate. Mentre il Boca Juniors si è limitato a commentare con un un comunicato di circostanza, nel quale si dà per appresa la sentenza, i Millonarios ci hanno tenuto a far sapere il loro punto di vista. Nel documento pubblicato in serata sul sito ufficiale del club, si leggono alcune righe firmate dal presidente D'Onofrio, che si dice amareggiato per la punizione comminatagli dal Tribunale Arbitrale dello Sport:

Nel pieno del rispetto delle istituzioni ci teniamo a fare alcune precisazioni. Dal nostro punto di vista la società è stata penalizzata per colpa della poca efficacia del servizio di sicurezza. Si sta facendo passare il River Plate come colpevole, quando è chiaro che fuori dallo stadio qualcosa non abbia funzionato. Pertanto manifestiamo totale disaccordo per quanto stabilito dal TAS.

Secondo D'Onofrio, il tentativo di scaricare il barile sui Millonarios sposterebbe il mirino dai veri responsabili, ovvero la città di Buenos Aires:

Facendo così si vuole far passare il River come colpevole, mascherando le responsabilità di altre persone. Abbiamo già dovuto giocare una partita lontano dal nostro stadio, pagato varie multe, ora anche due giornate di squalifica allo stadio ci sembrano troppe. Ciononostante, accettiamo il verdetto.

In realtà non è così scontato. Secondo quanto emerso dalle ultime ore, non è da escludere un ulteriore ricorso per provare a riaprire le porte del Monumental. Difficile riuscirci, come confermano i media argentini, ma l'impressione è che questa battaglia sia ancora ben lontana dal suo epilogo finale.