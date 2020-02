La pista che porta all'uruguaiano non è ancora tramontata per i Colchoneros.

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 11:25 | aggiornato 05/02/2020 11:30

Le dure dichiarazioni del presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, utilizzate per spiegare il motivo per il quale i Colchoneros non sono riusciti a mettere sotto contratto Cavani nell'ultima sessione di calciomercato, rischiano di rivelarsi un problema anche per il futuro. Riferendosi a una richiesta di una commissione all'ultimo minuto da parte del fratello agente del giocatore, infatti, il dirigente si è espresso in questi termini:

Non dobbiamo essere derubati.

Il rappresentante uruguaiano ha risposto a Cerezo poco dopo, negando queste accuse. E ora è arrivato il momento della madre di Cavani, Berta Gómez, rispondere attraverso il quotidiano As:

Non è impossibile che Edinson possa andare all'Atlético de Madrid in estate, purché il presidente rettifichi ciò che ha detto. Non capivamo perché il presidente affermasse una simile barbaria. Era fuori luogo. Ci ha fatto molto male, perché è assolutamente falso che Walter abbia chiesto un bonus per la firma. Quest'uomo avrebbe dovuto dire ai suoi tifosi il vero motivo per il quale Cavani non è andato davvero all'Atletico, e questo in primo luogo risiede nel fatto che il Psg non volesse lasciarlo partire. Come secondo motivo, poi, c'è che l'Atletico non è mai arrivato a ciò che il Psg ha chiesto quando in seguito ha preso in considerazione l'idea di negoziare.

Calciomercato Atletico Madrid, Cavani non è ancora tramontato

Berta Gomez ha poi proseguito, aprendo a un possibile lieto fine nella prossima sessione di calciomercato: