Cairo: "Iago Falque è infortunato, resterà fuori fino a fine febbraio"

Iago Falque è stato importante per noi, nessuno nega il suo valore. Ma da luglio a gennaio non lo abbiamo praticamente più visto a causa di numerosi problemi fisici. E poi ho scoperto che è ancora infortunato e che starà fuori fino a fine febbraio

Appena passato dal Torino al Genoa, Iago Falque è pronto per dare una svolta alla sua stagione e aiutare il Grifone a ottenere la salvezza. Ma non potrà farlo da subito, almeno stando alle parole pronunciate dal presidente del Toro Urbano Cairo, che in occasione della presentazione del nuovo allenatore Moreno Longo ha dichiarato:

