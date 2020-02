Il club ha organizzato un'intera giornata in onore del talento nipponico. Nel menù canti, balli, una partita di calcio e la prima intervista ufficiale.

di Andrea Bracco - 05/02/2020 15:08 | aggiornato 05/02/2020 15:13

Keisuke Honda riparte dal Brasile. L'attaccante giapponese, che nelle scorse settimane sembrava poter addirittura appendere le scarpe al chiodo, ha deciso di rimettersi in gioco in Sudamerica. La stella nipponica è il fiore all'occhiello del mercato invernale - anzi, estivo, visto che ci troviamo dall'altra parte del mondo - del Botafogo, uno dei club più gloriosi del paese, una società di grande storia e tradizione.

Da queste parti, qualche anno fa, passò anche Clarence Seedorf, atterrato a Rio de Janeiro per chiudere in bellezza la carriera. Fare meglio del campione olandese non sarà semplice, ma Honda dovrà provarci: in bianconero troverà una squadra senza particolari top player e che, probabilmente, nel prossimo Brasileirao avrà come primo obiettivo stagionale quello di salvarsi senza patemi. Poco male, perché il classe 1986 porterà in dote grande voglia di ripartire e spirito di abnegazione, mettendola al servizio di un club che ha vinto per ben 21 volte il Torneo Carioca, uno dei più importanti campionati statali del Brasile. Proprio in questa manifestazione Honda potrebbe esordire non appena avrà ritrovato forma e smalto fisico.

Nel frattempo il Botafogo ha già organizzato la sua presentazione in pompa magna: il primo saluto del giapponese ai nuovi tifosi avverrà nel primo pomeriggio di sabato prossimo, con il club che ha invitato tutti i supporter dell'Estrella Solitaria a riempire le tribune dello stadio Engenhão. L'evento durerà parecchie ore e comprenderà, oltre a vari spettacoli e la presentazione del calciatore, anche la prima intervista ufficiale di Honda, che verrà trasmessa sul canale tematico del club.

Keisuke àhonda durante una delle partite valide per la qualificazione al Mondiale del 2022, sulla panchina della Cambogia. L'esperienza non è andata benissimo, ma adesso il giapponese è concentrato sulla nuova esperienza al Botafogo

Botafogo, effetto Honda: si impennano i numeri del club

L'operazione legata all'ex giocatore del Milan - in rossonero ha giocato circa tre anni e mezzo - dovrà avere anche dei risvolti di marketing, legati principalmente al mercato orientale: qualche giorno fa, per annunciarlo, il Botafogo ha pubblicato sui propri account social una versione Pokemon del 33enne di Osaka, inserendolo in una schermata di un videogioco vintage con la scritta "new game", simboleggiando così l'inizio dell'avventura sudamericana del giocatore.

Che, con il suo approdo in Brasile, tocca il quarto continente della carriera: dopo aver militato in Asia, Honda si è trasferito in Europa per collezionare varie esperienze tra VVV Venlo, CSKA Mosca e Milan, prima di trasferirsi in Messico (al Pachuca) e poi in Australia, dove lo scorso anno ha giocato per i Melbourne Victory. In mezzo anche una non esaltante esperienza da commissario tecnico della piccola Cambogia, collaborazione chiusasi dopo 16 partite e solo quattro vittorie, al cospetto di ben dieci sconfitte. Le sue assenze prolungate non sono piaciute alla federazione, che ha così deciso di rescindere il contratto.

O HONDA VEM AÍ E O BICHO VAI PEGAR! 🔥



Sábado é dia da apresentação oficial do Honda no Niltão! Vamos mostrar para o japonês a paixão da torcida alvinegra! Venha prestigiar a chegada do craque em uma manhã cheia de atrações!



Saiba todo o serviço: https://t.co/Tpp7nzFBXU pic.twitter.com/N1j67Z3JOR — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 5, 2020

Nel frattempo, prima di accettare il Botafogo, è arrivato anche un passaggio fugace al Vitesse, in Eredivisie, ma l'hype generato da questo accordo con il club carioca potrebbe veramente fare da miccia per ciò che verrà nei mesi futuri. Honda vestirà il suo numero preferito, il 4, e verrà ricevuto all'Aeroporto do Galeão da una folta rappresentanza di tifosi, che lo scorteranno allo stadio per l'appuntamento da non mancare. Il suo stipendio, uno dei più alti della rosa, prevede vari bonus legati alle presenze e ai gol eventualmente segnati, più il 20% di tutto ciò che riguarda la parte del merchandising. Le sue magliette hanno già invaso gli store del club e il suo acquisto ha fatto impennare del 400% le domande di associarsi al Botafogo. Non male come inizio, no?