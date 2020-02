Trovai difficoltà a dissuaderlo, e poi qualcuno avrebbe potuto vedere questa scelta solo come un atto di arroganza. Ma sono convinto che uno come Manuel sarebbe andato bene anche da centrocampista

No, non è uno scherzo: il catalano voleva mettere davvero il tedesco in mediana. Rummenigge ha poi ricordato quanta fatica ci volle per dissuaderlo:

Manuel Neuer, con le sue grandi abilità con i piedi, ha rivoluzionato il ruolo del portiere. Ricordo ancora come Guardiola, dopo aver vinto una Bundesliga, ebbe l'idea di schierare Neuer a centrocampo per una partita

