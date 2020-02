Barcellona, Abidal: "Lautaro ci piace, è tra i più forti al mondo"

Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da varie cose. Quello che conta è l’aspetto sportivo: l’obiettivo è quello di avere una squadra più forte la prossima estate per raggiungere i nostri obiettivi. Avere giocatori di talento come Lautaro e Neymar sarebbe positivo per il club. Impossibile prenderli entrambi? No, nulla è impossibile. Proveremo a lavorarci e se sarà possibile bene, altrimenti cercheremo altro altrove

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK