Seth Rollins, Ricochet e Bobby Lashley si affrontano per un match titolato.

di Marco Ercole - 04/02/2020 07:50 | aggiornato 04/02/2020 07:55

Nonostante la tempesta di neve che si è abbattuta su Salt Lake City, Utah, e tutti i problemi organizzativi che ne sono derivati, è tutto pronto la WWE non si ferma ed è pronta per una nuova puntata di Raw.

Archiviata la Royal Rumble 2020 è iniziata di fatto la Road to WrestleMania 36, la cui prima tappa porta direttamente a Super ShowDown, il prossimo ppv in Arabia Saudita.

WWE Raw, 3 febbraio 2020

In programma per questa sera un main event, in cui Ricochet, Lashley e Seth Rollins si affronteranno con in palio la possibilità di sfidare proprio The Beast.

Ma questo non sarà di certo l'unico appuntamento di una serata all'insegna del grande wrestling, che vi racconteremo come sempre qui su FOXsports.it, nella consueta rubrica WWE-ek Raw, dove troverete Highlights e WWE News della puntata del 3 febbraio 2020.

Randy Orton non dà spiegazioni sull'attacco a Edge

Randy Orton rifiuta di spiegare il motivo del suo attacco a Edge della scorsa settimana.

Ruby Riott attacca brutalmente Liv Morgan

Dopo che Liv Morgan esce vittoriosa dal suo match con Lana, Ruby Riott la attacca brutalmente, con Lana che aggiunge degli insulti all'infortunio.

Drew McIntyre vs Mojo Rawley

Con il suo match a WrestleMania contro il WWE Champion Brock Lesnar all'orizzonte, Drew McIntyre sbriga brevemente la pratica contro il campione 24/7 Mojo Rawley.

Kevin Owens e The Viking Raiders vs Buddy Muprhy e AOP

Con The Monday Night Messiah a bordo ring, il suo compagno e Raw Tag Team Champion Buddy Murphy combatte insieme agli AOP contro Kevin Owens e The Viking Raiders.

Aleister Black vs Eric Young

Aleister Black continua il suo regno di dominio contro il suo ultimo nemico, Eric Young.

Rey Mysterio arriva in soccorso di Humberto Carrillo

Rey Mysterio arriva in soccorso quando Angel Garza attacca suo cugino, Humberto Carrillo.

Rey Mysterio vs Angel Garza

Il cugino di Humberto Carrillo, Angel Garza, fa il suo debutto a Raw contro Rey Mysterio.

Rhea Ripley vuole essere la scelta di Charlotte Flair per WrestleMania 36

La campionessa di NXT Rhea Ripley vuole che Charlotte Flair, vincitrice del Royal Rumble Match, la scelga come avversaria per WrestleMania 36.

Natalya vs Asuka

In cerca di riscatto dopo una sconfitta alla Royal Rumble, la campionessa WWE Women Tag Team Asuka affronta Natalya.

Becky Lynch accetta la sfida di Asuka

Becky Lynch, campionessa di Raw, accetta di difendere il suo titolo contro la campionessa di Tag Team WWE, Asuka.

Seth Rollins dichiara che è tempo di detronizzare Brock Lesnar

The Monday Night Messiah dice che è il suo momento di detronizzare il campione della WWE Brock Lesnar per il bene più grande di tutti.

Brock Lesnar distrugge il match per decretare il suo sfidante

Il campione WWE Brock Lesnar arriva quando Ricochet, Seth Rollins e Bobby Lashley combattono per stabilire chi affronterà The Beast a WWE Super ShowDown.