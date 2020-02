Mazzarri non è più il tecnico dei granata: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2020.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 13:04 | aggiornato 04/02/2020 13:09

Ora è ufficiale: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Torino. Dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 subita in casa del Lecce, ko che ha fatto seguito al 7-0 rimdiato all'Olimpico contro l'Atalanta, il club granata ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico toscano che era in scadenza a giugno 2020.

Il Presidente Urbano Cairo - recita il comunicato ufficiale del Toro - e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata

Arrivato due anni fa al Toro al posto di Sinisa Mihajlovic, ora Mazzarri sarà sostituito in panchina da Moreno Longo, ex tecnico della Primavera granata.