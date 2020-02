Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 22esima giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 16:54 | aggiornato 04/02/2020 16:59

Archiviata la 22esima giornata di Serie A, è tempo di conoscere le decisioni del Giudice sportivo relative all'ultima giornata di campionato. Sono ben 10 i giocatori costretti a saltare il prossimo turno. Tra questi c'è il difensore dell'Inter Bastoni, ammonito durante Udinese-Inter e quindi indisponibile nel derby di domenica col Milan. Un turno anche per Lorenzo Pellegrini che salterà Roma-Bologna di venerdì per l'espulsione rimediata contro il Sassuolo per doppia ammonizione. Una giornata anche per Amrabat del Verona, Behrami e Romero del Genoa, Cigarini del Cagliari, De Roon dell'Atalanta, Elmas del Napoli, Poli del Bologna e Torregrossa del Brescia.

Polemiche post Juventus-Fiorentina: multe per i viola

A seguito dell'infuocato post-partita di Juventus-Fiorentina, il club toscano è stato sanzionato per i comportamenti dei suoi dirigenti. Il club manager Giancarlo Antognoni ha ricevuto una multa di 25mila euro e una diffida "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all'Arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell'esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest'ultimo un'espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente".

Al direttore sportivo Daniele Pradè è stata invece comminata un’ammenda di 20mila euro con diffida "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al Direttore di gara un'espressione irriguardosa; alla richiesta dell'Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un'espressione gravemente irrispettosa"

Diecimila euro a Giuseppe Barone "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". E il presidente Rocco Commisso? Delle sue dichiarazioni si occuperà eventualmente il Tribunale Federale Nazionale, nel caso in cui il Procuratore Federale optasse per un deferimento.