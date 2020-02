Al termine di Sampdoria-Napoli, match della 22esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri:

Peccato, abbiamo fatto una partita gagliarda e volitiva ma quando si sbaglia contro una grande squadra il dazio da pagare è alto. Complimenti a loro e complimenti a noi. Peccato che i cambi non ci abbiano permesso di schermare Elmas. Il fumogeno sul primo gol? Non ho parlato con i ragazzi, non so nulla del fumogeno. Ora andiamo a Torino con lo stesso spirito. Speravo di fare punti nel nostro fortino, non ci siamo riusciti. Questa è una sconfitta che ci può stare perché c'è anche stata la prestazione della squadra. Andremo a Torino positivi sapendo che il Toro non è quello delle ultime prestazioni. Noi stiamo sempre con l'acqua sul filo delle labbra e quando ci abbassiamo anneghiamo

Sui cori contro Napoli:

Poi ha concluso:

Ci sono delle situazioni in cui non siamo concentrati o determinati. Non mi so spiegare perché a volte siamo super bravi e altre è come se dobbiamo subire per poi reagire. Dopo abbiamo iniziato a fare i movimenti come li proviamo in settimana. Ma perché li facciamo sul 2-0?