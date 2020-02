Mi piace fare assist. Dovrò adattarmi alla tattica e all’intensità del calcio italiano che sono diverse rispetto al campionato belga. Ruolo? Da quanto ho capito il mister ha un piano preciso per me, ma non ho ancora parlato con Pioli

Essere al Milan per me è un grande orgoglio, voglio aiutare la squadra ad arrivare in alto. A chi mi ispiro? Ronaldo è un modello per tutti i giovani

Su Biglia, come lui ex Anderlecht:

Ho ricevuto un'accoglienza davvero fantastica. Quando sono arrivato qui mi sono ritrovato davanti profili come Maldini e Boban che ammiravo da piccolo. Poi Ibrahimovic, uno che vedevo in televisione e adesso è nel mio stesso spogliatoio. Tutto questo mi dà una carica speciale. Dentro lo spogliatoio si sente la grandezza di questo club

Mi auguro di poter giocare, in partite come queste vengono fuori i grandi giocatori. Il derby è sicuramente una gara importante. Romelu? Quando sono arrivato mi ha fatto i complimenti. Ha detto di chiedere a lui se ho bisogno di consigli sulla città

L'esordio è stato un sogno divenuto realtà. Contro il Verona sono entrato come terzino destro, un ruolo che mi piace. Dal punto di vista difensivo posso giocare bene, ma posso fare lo stesso anche in fase offensiva. L’importante è cercare di aiutare i compagni

