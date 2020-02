Le parole dell'attaccante olandese nell'intervista rilasciata a DAZN.

L'attaccante della Roma Justin Kluivert ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN durante la quale è tornato a parlare del suo arrivo in giallorosso:

Quando sono arrivato a Roma ero terribile in fase difensiva. In Italia se non giochi per gli altri non vai in campo. Mi sono focalizzato molto su questo aspetto. Devi dimostrare di essere all'altezza quando hai il pallone e quando non ce l'hai. Papà ha segnato in finale di Champions e l'ha vinta, voglio che mi scattino la stessa foto quando l'avrò vinta. Con quale maglia? Spero che indosserò quella della Roma, ma non posso leggere il futuro. È tutto da scrivere

Su papà Kluivert:

Papà è il mio idolo, la guida che ho sempre seguito. Ha fatto tante cose, tutti abbiamo un modello e per me è lui. Sono molto diverso da lui, però credo di aver ereditato qualche sua giocata. In una foto con lui ho un pallone in cui è disegnata una mela perché per il mio compleanno mi regalò una specie di mela di vetro. Allora mi disse, la mela non cade mai lontano dall'albero. Una bella immagine...

Su Mourinho:

Quando ci siamo visti in Champions è venuto a parlarmi perché era felice di vedermi giocare con l'Ajax. Mi ha visto crescere quando era nello staff del Barcellona ma no, non ha provato ad acquistarmi



Sui suoi ex compagni di squadra ai tempi dell'Ajax:

All'Ajax giocavo con Malen e de Ligt, è bellissimo vedere che i giocatori con cui ero a dieci anni siano arrivati così in alto. La gente pensa che tutto sia facile, e si crea molto velocemente un'opinione negativa se qualcosa va storto, ma è sbagliatissimo, ma se uno arriva a vent'anni alla Juventus ha qualcosa da imparare. Arrivi in un paese diverso, devi arrangiarti da solo. Matthijs ha giocato per dieci anni con l'Ajax poi è andato via. La gente non capisce le difficoltà e critica, dovete darci tempo. Non credo sia chiedere troppo

Sulle sue caratteristiche:

Mi piace dribblare e superare quattro-cinque giocatori, ma non è più così facile. Non ci riesco sempre, ma questa è la mia idea per essere vincenti. Nel primo match contro il Torino, il mio esordio con la Roma che non dimenticherò mai, ho servito un assist a Dzeko, un sogno. È stato stupendo essere subito determinante in un nuovo club

Sul suo idolo:

Per quello che è in campo e fuori dal campo, il mio idolo è Cristiano Ronaldo, lo ammiro da quando ero bambino e lo seguo tuttora, ma non ho una foto con lui. Con mio padre sì. Una volta ho esultato come CR7. Giocavamo contro il PSV in una gara importante, ho segnato il 3-2 e l'ho fatto. Mio fratello gioca nell'Under 13 e pensano che sia lì a Barcellona per mio padre, come dicevano di me all'Ajax

