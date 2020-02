In poco più di un mese da allenatore, il tecnico catalano ha raccolto un solo punto. L'Europa si allontana, Jardim è già un rimpianto.

di Antonio Gargano - 04/02/2020 00:17 | aggiornato 04/02/2020 00:22

Ci si aspettava una svolta netta con l'esonero di Leonardo Jardim, invece la situazione rischia di precipitare in breve tempo. Il Monaco di Robert Moreno è in crisi nera e lo dimostrano gli ultimi risultati ottenuti in Ligue 1: sono 3 le sconfitte consecutive per i monegaschi, che sono passati dalla lotta per un posto in Europa ad un'anonima parte destra della classifica.

👀 Take a look at the table following Matchday 22; @staderennais ' last minute win saw them open a up a big lead in third, while in-form @FCMetz won their third straight! 📈📉 pic.twitter.com/pgWgtUzVyw — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) February 3, 2020

Pur con la zona retrocessione distante ancora 10 punti, la situazione dalle parti del Louis II si sta complicando a vista d'occhio. La separazione dallo storico manager portoghese, che aveva portato la squadra al titolo nazionale e alla semifinale di Champions del 2017, ha causato più problemi del previsto. L'approdo in panchina di Moreno non ha risollevato la squadra, tutt'altro. Al punto da temere, a stretto giro, di rimanere clamorosamente invischiati in una lotta salvezza impronosticabile dopo le prime settimane di campionato.

Dal 28 dicembre 2019, quando è arrivato sulla panchina del Monaco, il tecnico catalano non è riuscito a raccogliere nemmeno una vittoria nelle 4 partite di Ligue 1 fin qui disputate. PSG a parte, con cui tra l'altro ha conquistato l'unico punto, ha perso con squadre posizionate peggio della sua, manifestando ulteriormente le difficoltà dei biancorossi dall'inizio del 2020.

Il Monaco di Robert Moreno è in picchiata: 3 ko di fila, nuovo anno senza vittorie

Eppure, l'esordio del 12 gennaio è stato positivo. Il Monaco ha sfiorato la vittoria nel rocambolesco 3-3 del Parc des Princes contro un PSG opaco. I campioni in carica, però, si sono riscattati 3 giorni più tardi con il 4-1 a domicilio nel recupero della 15^ giornata. Da quel momento, sono svanite le certezze di Moreno: altra sconfitta casalinga contro lo Strasburgo, ancora dietro in classifica al momento del 3-1 con cui ha battuto i monegaschi.

Febbraio si è aperto con un altro 3-1, stavolta in trasferta sul campo del Nimes penultimo in classifica e a secco di vittorie da quasi un mese. Con i 3 ko di fila, il Monaco è scivolato al 13° posto con 29 punti, a -5 dal quarto posto del Lille che vale il piazzamento quantomeno ai gironi di Europa League. La distanza dall'Amiens, terzultimo a 19 punti, rimane ancora un margine rassicurante ma rischia di assottigliarsi se la crisi dei biancorossi dovesse proseguire.

🔴⚪️ Our @Ligue1_ENG games this week:



🏠 Tuesday: 🆚 Angers - 19:00 CET

🛫 Saturday: 🆚 Amiens - 20:00 CET pic.twitter.com/58Zb37ATII — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) February 3, 2020

Martedì c'è l'anticipo del turno infrasettimanale, in casa con l'Angers, che in classifica ha un punto in più, poi la sfida sul campo dell'Amiens. Moreno deve rapidamente invertire la rotta sia per rilanciare la sua squadra in chiave europea, sia per preservare una panchina che si è già fatta rovente dopo appena un mese di permanenza.

Jardim, al momento del suo esonero, aveva lasciato il Monaco al 7° posto con 28 punti, in piena lotta per un posto in Europa e dopo un netto 5-1 al Lille prima di Natale. I monegaschi vantano ancora il secondo attacco della Ligue 1 con 37 gol segnati, 20 in meno rispetto al PSG capolista. La difesa, però, sta imbarcando acqua: 39 reti subite, solo Tolosa e Amiens hanno fatto peggio. L'ennesimo dato preoccupante per una squadra in crollo verticale e per un Robert Moreno già a rischio esonero.