Piatek, primo gol con l'Hertha in Coppa di Germania

Ecco il primo gol di Krzysztof Piatek con la maglia dell'Hertha Berlino. Dopo i 27' collezionati in Bundesliga contro lo Schalke, il polacco è stato schierato dal 1' da Klinsmann nel match di Coppa di Germania - sempre contro lo Schalke - e ha trovato la prima rete della sua avventura tedesca. Al 39', su assist di Kopke, l'ex attaccante del Milan (ai rossoneri, che lo hanno ceduto a titolo definitivo, sono andati circa 27 milioni di euro più bonus) ha controllato il pallone in area e col destro ha fulminato un tutt'altro che impeccabile Nübel portando i suoi sul 2-0. Poi si è lasciato andare alla sua consueta esultanza da "pistolero" che i tifosi dell'Hertha sperano di vedere tante volte in questa stagione.

