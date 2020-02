Attraversa una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, il Parma ha reso nota la decisione presa su Gervinho, rimasto in gialloblù dopo che il suo trasferimennto all'Al-Sadd è saltato al fotofinish:

L'ivoriano è quindi virtualmente fuori rosa ed è stato punito per aver volontariamente saltato diverse sedute di allenamento con l'intento di forzare la sua cessione. Il tecnico Roberto D'Aversa, che in futuro potrebbe anche tornare a utilizzare il giocatore, ha commentato così la vicenda:

Piuttosto che di Gervinho, preferisco parlare di chi dà tutto per questa maglia. Per me la cosa più importante è il gruppo. E il gruppo ha permesso a Gervinho di avere questa richiesta alla sua età e dopo che per due anni e mezzo aveva praticamente smesso di giocare in Cina. Ora vedremo cosa succederà