Moreno Longo è il nuovo allenatore del Torino, almeno fino a giugno

di Antonio Cunazza - 04/02/2020 16:40 | aggiornato 04/02/2020 16:45

Dicono che i sogni si possono raggiungere. Basta avere la pazienza e la perseveranza di attendere l'occasione giusta e, a quel punto, coglierla senza timori. È probabilmente questo il sentimento che accompagna l'arrivo di Moreno Longo sulla panchina del Torino. Lui, cresciuto nelle giovanili granata, ha sempre avuto il sogno di allenare il Toro e ora trova la possibilità di farlo, anche se all'improvviso, al posto di Walter Mazzarri per gli ultimi quattro mesi di stagione.

Classe 1976, Longo è uno dei nomi nei quali la tifoseria del Torino ripone da tempo le maggiori speranze. La sua carriera da calciatore era trascorsa in maglia granata dagli 11 anni d'età (uno degli ultimi "ragazzi del Filadelfia", quello originale) fino all'esordio in Serie A contro il Milan (1995) e 33 presenze complessive nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Poi varie esperienze fra B e C1, fino al ritiro prematuro per problemi fisici nel 2006.

Da lì l'esperienza di allenatore, che si intreccia di nuovo con il Torino: tre anni con gli Allievi granata per poi passare alla guida della Primavera, con cui rimane quattro anni, vincendo anche un campionato e una Supercoppa Italiana (in entrambe le finali batte la Lazio, all'epoca allenata da Simone Inzaghi). L'esordio in panchina fra i grandi lofa con la Pro Vercelli (in B) per poi trovare il Frosinone, portato dalla B alla A al primo anno, ma da cui viene anche esonerato a metà stagione (dicembre 2018) in massima serie.

La delusione dei giocatori del Torino dopo lo 0-4 di Lecce

Moreno Longo al Toro: sei mesi per conquistare il sogno di una vita

Dopo un 2019 in attesa, l'inizio del 2020 ha regalato a Moreno Longo un'occasione. Certo, a discapito di un collega, Walter Mazzarri, risucchiato (non senza compartecipazione) nelle difficoltà palesate dal Toro dentro e fuori dal campo, ma così va il calcio. E ora Longo ha la possibilità di dimostrare di valere quest'occasione.

Mi è stata data un'opportunità che non potevo rifiutare. Ho vestito nel 1987 per la prima volta la maglia granata e questo crea in me un senso di appartenenza che è la base per raggiungere i risultati. Dobbiamo pensare in positivo e approcciare le cose da fare con autostima. Questa squadra ha dei valori che non è riuscita a esprimere e deve togliersi di dosso atteggiamenti pessimistici.

Il tecnico di Grugliasco, alle porte di Torino, prende in mano una squadra in enorme difficoltà mentale e in parziale difficoltà tecnica. Il Toro concreto e aggressivo della scorsa stagione non c'è più e, anzi, con il nuovo anno si è improvvisamente spenta la luce anche nella testa dei giocatori.

Longo arriva da un passato in cui ha fatto del 3-5-2 la base su cui fondare le sue idee di gioco. Lo si è visto a Frosinone, e lo si era visto anche a Vercelli alla prima esperienza fra i top, quando portò la Pro alla salvezza contro pronostico al primo anno in B. Allo stesso modo, il 3-5-2 era stato spesso sfruttato negli anni con la Primavera del Toro (in parallelo con i dettami tattici di Gian Piero Ventura, che all'epoca guidava la Prima Squadra granata), anche se il 4-3-3 era molto più di un'opzione, e variava spesso sul 4-2-4 come nelle finali di categoria contro la Lazio.

Moreno Longo è il nuovo allenatore del Torino

Cosa può dare Longo al Toro?

Da febbraio a maggio la strada non è molto lunga, e il Torino visto in questa prima metà di stagione ha palesato anche evidenti carenze fisiche che possono diventare un problema. Chi pensava fossero le scorie della preparazione anticipata per l'Europa League, si è dovuto ricredere, dato che i granata non hanno fatto intravedere particolari miglioramenti con l'avanzare della stagione.

Conosco bene la tifoseria del Toro, e la stimo perché so che apporto può dare. Mi auguro che il mio arrivo possa essere un motivo per ricreare un clima di positività tra squadra e tifosi ma dovremo essere noi, con i risultati, a trascinare il loro entusiasmo.

Longo si trova a dover risollevare dall'oggi al domani un ambiente in cui la frattura fra società e pubblico non è forse mai stata così ampia e grave nell'intera era-Cairo. È chiamato a ricostruire l'intero approccio mentale dei giocatori e dare soluzioni tattiche che possano rinnovare l'impostazione di gioco, fermo restando che il 3-5-2, anche per com'è costruita la rosa granata, rimane l'opzione di partenza più ovvia (variabile in 3-4-2-1 o 3-4-1-2).

E in più, gioca per sé stesso. Ha davanti a sé quattro mesi in Serie A, alla guida del club per cui ha sempre fatto il tifo e che l'ha formato sia da calciatore che da allenatore. Il sogno di una vita arrivato come incarico a tempo, e che Longo vorrà far di tutto per trasformare in realtà. La sfida più grande per lui è questa, in soli quattro mesi, dando tutto senza rimpianti.