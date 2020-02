Le parole dell'ex amministratore delegato rossonero sull'attaccante svedese e non solo.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 12:27 | aggiornato 04/02/2020 12:31

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e attuale ad del Monza, ha parlato a Sky Sport in vista del derby di domenica prossima.

Sono molto felice - ha esordito Galliani - per l'arrivo di Ibrahimovic al Milan. È formidabile per quello che fa in campo e nello spogliatoio. Ho avuto la fortuna di averlo per due anni al Milan, so quanto conta per la squadra. Se sarò a San Siro per il derby? Domenica ho seguito la finale di Djokovic che mi ha fatto sapere che dovrebbe venire a San Siro a vedere Milan-Juventus, semifinale di Coppa Italia, il 13 febbraio: è rimasto rossonero. Io non sarò al derby perché essendo monzese mi occupo del Monza. Sarò a Siena per Siena-Monza alle 17:30 di domenica e il derby me lo guarderò in treno sul telefonino

Sul Monza:

Abbiamo una buona posizione in classifica con 17 punti sulla seconda, ma dopo Istanbul 2005 non faccio pronostici e aspetto la matematica. Il progetto va oltre questa stagione, l’obiettivo comune mio e di Berlusconi è arrivare in Serie A per la stagione 2021/22. Magari non ce la faremo ma vogliamo vincere due campionati consecutivi

Ancora su Ibra:

Essendo stato amministratore delegato nei due anni di Ibrahimovic, so bene quanto conti come esempio e come stimolo per i suoi compagni. Mi ricordo quando appendeva al muro i suoi compagni che non si allenavano con la giusta intensità. Non dovrebbe aver perso questa buona abitudine. Non so come stia, credo che ci dovrebbe essere. Fa da stimolo ai propri compagni e fa paura agli avversari. Lo piango ancora, quando lo vendemmo per motivi di bilancio il 1° luglio 2012: fece due anni meravigliosi

Sulla lotta Scudetto:

Va dato merito a Inter e Lazio che hanno reso competitivo un campionato che da anni non lo era più. Merito loro se il campionato è ancora così aperto

Infine torna sul derby: