L'idea lanciata da un tifoso dei Reds sta raccogliendo migliaia di consensi.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 18:36 | aggiornato 04/02/2020 18:41

Dopo 25 giornate di Premier League, il Liverpool è a quota 73 punti frutto di 24 vittorie e un pareggio. Il Manchester City, seconda forza del campionato, è distante ben 22 lunghezze. Ai Reds servono quindi solo sei vittorie per tornare sul tetto d'Inghilterra a distanza di 30 anni. Correva infatti la stagione 1989/1990 quando il Liverpool riuscì a conquistare il titolo. All'epoca non esisteva ancora la Premier che si chiamava First Division.

E ora che il tabù sembra a un passo dall'essere infranto, un tifoso ha lanciato sui social una proposta che sta raccogliendo migliaia di consensi: "Tesserate Steven Gerrard per cinque partite!". Cosa c'entra ora il tecnico dei Rangers? Semplice. L'ex centrocampista inglese ha vinto tutto con il Liverpool tranne il campionato. Tanti tifosi vorrebbero quindi vederlo alzare l'unica coppa che non è riuscito a mettere in bacheca.

La richiesta di cinque partite è dovuta al fatto che il regolamento del campionato inglese prevede che un giocatore possa essere considerato campione solo nel caso in cui abbia totalizzato cinque presenze. Un'idea, questa, destinara a restare tale. Ma nessuno vieterà a Gerrard di fare un salto ad Anfield e dare un bacio a quel trofeo a lungo sognato.