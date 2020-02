Mercoledì in campo per il recupero della 17^ giornata di Serie A

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 12:08 | aggiornato 04/02/2020 12:13

Lazio-Verona è la gara valida per il recupero della 17ª giornata di Serie A in programma mercoledì 5 febbraio alle 20.45. I padroni di casa, reduci dal successo per 5-1 contro la SPAL, hanno la possibilità di sorpassare l'Inter in classifica e stabilirsi in solitaria al secondo posto dietro alla Juventus di Sarri.

Gli uomini guidati da Inzaghi non dovranno sottovalutare il Verona: 1-1 a San Siro contro il Milan nell'ultimo impegno di campionato, 6 risultati utili consecutivi e 30 punti. Gli scaligeri dunque sono una squadra in salute e con tanta voglia di fare bella figura, per consolidare la loro presenza nei piani alti della graduatoria.

Lazio-Verona: le probabili formazioni di Simone Inzaghi e Ivan Jurić

Lunga lista di diffidati per Simone Inzaghi, ben 6: Milinkovic, Acerbi, Immobile, Radu, Cataldi, Felipe. Se si escludono gli ultimi due, infortunati e dunque comunque non utilizzabili, l'allenatore della Lazio dovrà fare fare i suoi conti visti i prossimi impegni contro Inter e Parma.

Se si esclude Amrabat, squalificato, Ivan Jurić dovrebbe schierare la stessa formazione che ha affrontato il Milan a San Siro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini . All. Ivan Juric.

Dove vedere Lazio-Verona in TV e streaming: in diretta su DAZN

Lazio-Verona sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming DAZN. Per vedere la gara in streaming è sufficiente scaricare l'app e sottoscrivere un abbonamento, anche mensile.