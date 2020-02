Alla vigilia di Lazio-Hellas Verona, recupero della 17ª giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi:

Disputeremo una partita importante, in palio ci sono tre punti preziosi per la nostra classifica, mancano ancora tante gare. Stiamo vivendo un buon momento ma continuiamo ad andare avanti partita dopo partita. La cosa che mi interessa di più è che la squadra recuperi energie fisiche e mentali. Abbiamo giocato domenica, sarà importante che i ragazzi possano recuperare bene: in questo le vittorie aiutano. I diffidati? Le mie scelte non dipenderanno dalle diffide, ragionerò solo in base allo stato di forma dei calciatori, in questo momento abbiamo bisogno di tutti. I cartellini sono stati un problema ma non influenzeranno le mie decisioni. Uno dei segreti di questa squadra è il gruppo. I nostri attaccanti, ad esempio, hanno grande intesa e unione d’intenti sia dentro sia fuori dal campo. Caicedo segna e Immobile e Correa sono i primi a essere contenti e viceversa