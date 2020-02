Le parole del centrocampista nerazzurro in vista del derby contro il Milan.

04/02/2020

In vista del derby contro il Milan, il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi ha parlato così microfoni di Sky Sport:

Sto bene e sto lavorando per essere al 100% domenica. Valuteremo giorno per giorno, farò di tutto per essere pronto. Percentuali? Non lo so, chiedete a Conte. Deciderà lui se farmi giocare. Ho sofferto tanto perché questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra, di partecipare alle vittorie. Sono cose che capitano ma fanno parte del nostro lavoro e bisogna affrontarle. Quando hai questo tipo d'infortuni cerchi la causa. Ora sono concentrato sul campo, passo tutta la giornata nel centro sportivo per provare a guarire. Speriamo di arrivare al derby al 100%

Sui paragoni con Iniesta:

Sono frasi che fanno piacere, danno una spinta in più. Ma Iniesta è un calciatore unico, non credo ci siano altri come lui. Si può prendere d'ispirazione perché abbiamo caratteristiche simili, ma non posso essere paragonato a lui

Sulla lotta Scudetto:

Cerchiamo di dare il massimo in ogni partita perché vogliamo restare lì attaccati alla Juve. La Lazio sta facendo benissimo, negli anni sta dimostrando di essere una grande squadra. Noi stiamo lavorando al massimo per dare il meglio la domenica e perdere il minor numero di punti possibile

Su Ibra:

Più che paura, bisogna stare attenti. È un campione, sta dando tanto al Milan. In noi c'è entusiasmo, prepareremo al meglio questa partita come facciamo con tutte le altre. Nel derby non conta la classifica, è una partita a parte. Bisognerà metterci cuore

Su Eriksen:

Sicuramente ci dà qualcosa in più, è un calciatore d'esperienza, di qualità, che ha dimostrato di essere a livelli top da anni. Si è unito subito a noi anche se non parla bene italiano, ma in campo sta dimostrando la sua qualità e potrà farci fare un importante salto di qualità

Su Conte:

È carico sempre, indipendentemente dall'avversario. Il derby è sempre il derby, siamo a inizio settimana ed è ancora sereno. Ma ci dà entusiasmo e ci dice quello che dobbiamo fare per non farci trovare impreparati in campo

