Il portiere sloveno sta facendo di tutto per non saltare il derby contro il Milan di domenica prossima.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 10:33 | aggiornato 04/02/2020 10:38

Antonio Conte non sa ancora se lo avrà a disposizione nel derby di domenica prossima, ma di certo lui farà di tutto per esserci. Samir Handanovic è alle prese con un'infrazione al quinto dito della mano sinistra che gli ha fatto saltare l'ultima partita di campionato contro l'Udinese. Al suo posto, nel match vinto 2-0 dall'Inter in casa dei friulani, è finito il secondo Daniele Padelli che ad oggi è il favorito per difendere la porta nerazzurra anche nella stracittadina contro il Milan.

Handanovic però non molla. In questi giorni il capitano dell'Inter si sta allenando con un tutore alla mano. Non si sta tirando indietro, vuole stringere i denti ed esserci in una sfida troppo importante. Dovrà capire, parata dopo parata, se il dolore sarà sopportabile o meno. Se dovesse recuperare per la gara contro i rossoneri, sicuramente non sarà al meglio. Ma uno come lui è un valore aggiunto anche a mezzo servizio.