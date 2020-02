La punta degli Azulones, decisivo anche a Bilbao, ha allungato a 24 la striscia di rigori trasformati: non ne sbaglia uno dai tempi del Lleida.

di Andrea Bracco - 04/02/2020 12:12 | aggiornato 04/02/2020 12:17

Il Getafe è sicuramente la sorpresa di questa Liga. Sorpresa, non miracolo, perché questi ultimi accadono senza aver minimamente preparato il terreno per farli succedere. Gli Azulones, invece, in questi anni sono cresciuti tanto; merito, in primis, di un progetto tecnico ben delineato e raffigurato nel personaggio di José "Pepe" Bordalas, personaggio di spessore assoluto e leader carismatico di un gruppo che, nell'ultimo turno, è stata capace di vincere a Bilbao, mettendo così la freccia in classifica e superando al terzo posto l'Atletico Madrid. Il Getafe non ha grandi disponibilità economiche, quindi alla mancanza di soldi ha deciso di sopperire con le idee.

Tra queste, figurano tante scelte particolari anche in sede di mercato. Per esempio, nell'estate 2018 nella periferia di Madrid è arrivato Jaime Mata, quello che attualmente si può tranquillamente considerare uno dei migliori attaccanti della Liga. Con il suo gol segnato all'Athletic, l'ex Valladolid sale a quota 7 reti in classifica marcatori e, anche quest'anno, le prospettive di andare in doppia cifra si fanno sempre più concrete. Delle tante specialità di Mata fa sicuramente parte la precisione dal dischetto; estremizzando un po', si potrebbe dire che il 31enne castigliano è il miglior rigorista di Spagna, in barba anche a un "certo" Leo Messi.

A riportarlo sono le statistiche, che non lasciano spazio ad interpretazioni. Durante l'esecuzione degli ultimi 24 calci di rigore calciati dal numero 7 degli Azulones, infatti, non ne è stato fallito nessuno. Una striscia positiva impressionante, resa ancora più speciale dal fatto che le realizzazioni di Mata non sono frutto del caso, bensì studiate a tavolino concentrandosi sui movimenti dei portieri avversari e, soprattutto, sull'esecuzione che molto spesso lo porta ad angolare il pallone in maniera tale da farlo diventare imprendibile. Una vera e propria strategia, quindi, che ha permesso alla punta di Bordalas di bruciare record su record: attualmente Mata tiene in piedi la striscia spagnola più lunga di rigori realizzzati.

Jaime Mata e Deyverson festeggiano la rete che ha chiuso i conti sul campo dell'Athletic Bilbao: lo spagnolo ha segnato gli ultimi 24 rigori calciati, mettendo su la miglior striscia di Spagna

Getafe, Mata infallibile dal dischetto: ha segnato gli ultimi 24 rigori

Jaime Mata, una vita da gregario, al Getafe ha trovato la sua seconda giovinezza. Dopo aver cominciato a giocare nelle giovanili del Rayo Vallecano, prima di arrivare alla consacrazione è passato per il Lleida, il Girona e il Valladolid. Proprio a Lleida ha sbagliato il suo ultimo calcio di rigore: l'episodio è avvenuto durante una partita giocata contro il Valencia Mestalla, nella terza serie spagnola, quando un giovanissimo Jaume Domenech - oggi portiere della prima squadra valenciana - lo ipnotizzò dagli undici metri. Da lì in poi è cominciata una lunga trafila di gol, che peraltro si sono rivelati molto utili per la grande cavalcata del Getafe durante la scorsa stagione, quando i ragazzi di Bordalas sfiorarono la qualificazione in Champions League.

Di questi 24 rigori realizzati, 8 sono arrivati proprio con la maglia degli Azulones (6 in Liga e 1 in Copa del Rey, più il sigillo nell'attuale Europa League), che quasi due anni fa lo avevano preso a parametro zero in un processo di spending review, dovuta principalmente al fatto che il Getafe è una delle società più povere dell'intero movimento spagnolo. Eppure i risultati parlano chiaro: dopo il giro di boa, la squadra è ampiamente in corsa per un piazzamento europeo, oltre ad aver passato il turno in Europa e attendere con ansia la doppia sfida con l'Ajax. Le caratteristiche di Mata si sposano con quelle di Jorge Molina, altro reietto del calcio spagnolo recuperato dalla dirigenza madrilena. A lui il 31enne ex Rayo ha tolto la possibilità di calciare dal dischetto. D'altronde, con una media del genere, come si può dargli torto?