Il gallese ha fondato Ellevens Esports, che prenderà parte alla FIFA eWorld Cup 2020 in scena a Milano dal 7 al 9 febbraio. La campagna di reclutamento non si ferma, l'intenzione è di puntare anche su altri giochi.

di Simone Cola - 04/02/2020 12:54 | aggiornato 04/02/2020 12:58

Qualcuno potrà anche non spiegarselo, e certo ci vorrà molto tempo prima che il concetto diventi universalmente riconosciuto in quanto tale, ma quelli che per molti sono semplici videogiochi per qualcuno possono trasformarsi in un vero e proprio lavoro, una fonte di reddito e di fama globale. Un processo lento ma inevitabile, vista l'evoluzione della tecnologia e le possibilità di comunicazione offerte dal mondo moderno, qualcosa che Gareth Bale, stella del Galles e del Real Madrid, sembra avere compreso ormai da tempo.

Il gallese, uno dei più forti e pagati protagonisti del calcio mondiale, si è lanciato nel mondo degli eSports fondando una propria società, la Ellevens Esports. A riportare la notizia la stampa inglese, che sottolinea come l'organizzazione sia stata creata dallo stesso Bale in collaborazione con 38 Entertainment Group, azienda fondata dall'investitore Jonathan Kark e dall'ex calciatore Larry Cohen: il neonato team prenderà parte alla FIFA eWorld Cup in scena a Milano nel prossimo fine settimana, inserito nel gruppo B insieme a Basilea, Borussia eSports, i giapponesi del Blue United, gli spagnoli Movistar Riders e gli italiani Mkers che schierano i gamers Daniele "Prinsipe" Paolucci e Mattero "RiberaRibell" Ribera.

Ellevens Esports scenderà in campo con il brasiliano PResende7 e con la stella emergente EthxnH: l'obiettivo immediato è qualificarsi almeno alla fase finale, quello a medio e lungo termine invece di lanciarsi anche su altri videogiochi. FIFA 20 e non solo dunque, dato che anche Rocket League e Fortnite sono nel mirino di una società che per assegnare veri e propri contratti professionistici sta portando avanti una massiccia campagna di reclutamento online. Un progetto, quello che vede protagonista Gareth Bale, che se da un lato riscontra gli apprezzamenti di chi vede negli eSports una nuova frontiera dello sport dall'altro ha portato a inevitabili ironie sul web.

Bale lancia il suo team di eSports: "Voglio lasciare il segno"

Soprattutto perché Bale, nello specifico, si è sempre dimostrato tanto un calciatore di talento quanto una persona non eccessivamente legata alla propria professione. Che il gallese ami il calcio è fuori discussione, anche perché altrimenti gli sarebbe stato impossibile raggiungere i traguardi raggiunti - nello specifico la maglia del Real Madrid e 4 Champions League vinte, 2 da protagonista in finale - ma nella sua scala di valori esistono anche altre cose, come ad esempio il golf. E prima delle merengues viene anche il suo Paese, come da lui stesso affermato ironicamente con uno striscione che festeggiava la qualificazione dei Dragoni a EURO 2020 e recitava "Galles, Golf, Madrid. In quest'ordine."

Comprensibile che si sia trattato di un'uscita che non è piaciuta ai sostenitori del Real Madrid né allo stesso club, con cui Bale è da tempo ai ferri corti nonostante sia uscito dalle rotazioni di Zidane soltanto in seguito a un infortunio. Più volte le merengues hanno cercato di liberarsi del giocatore, che forte del suo ricchissimo contratto fino al 2022, che lo rende praticamente irraggiungibile per la stragrande maggioranza dei club, ha sempre puntato i piedi riuscendo a fare valere le proprie ragioni. La sensazione di molti è che anche Ellevens Esports supererà Madrid nelle gerarchie del calciatore.

Da qui le prese in giro, che però non hanno certo frenato l'entusiasmo di Bale. Il quale ha presentato in pompa magna la sua squadra e ha poi raccontato al sito web della FIFA la sua passione per gli eSports e le similitudini tra questi e lo sport reale.