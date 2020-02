Il pensiero dell'attaccante bosniaco dopo la sconfitta dei giallorossi in casa del Sassuolo. Dito puntato contro chi non dà il massimo.

di Antonio Gargano - 04/02/2020 14:50 | aggiornato 04/02/2020 14:55

Una sconfitta che non è andata giù, sia per l'approccio alla gara sia per le conseguenze che ha avuto sulla classifica. La Roma è uscita sconfitta dalla trasferta contro il Sassuolo, con un avvio shock che ha visto i giallorossi sotto di 3 gol già a metà primo tempo. Edin Dzeko ha sollevato non poche polemiche sull'atteggiamento della squadra, in riferimento alla fame e all'esperienza necessarie per questo tipo di partite.

Nella sera in cui il bosniaco ha ricevuto ufficialmente il grado di capitano della Roma, è arrivato un commento a caldo che ha fatto riflettere tutto l'ambiente:

Il primo tempo non è stato all'altezza di una squadra di Serie A, né tantomeno di una squadra che ambisce ad entrare nei piazzamenti per la Champions League.

Ma soprattutto, Dzeko ha parlato dei giovani che indossano la maglia della Roma e di quale atteggiamento ha notato durante il match di Reggio Emilia:

Forse ci sono troppi giovani che si accontentano di un paio di partite giocate bene. Non basta questo per essere competitivi, servono cattiveria e costanza.

Il ko contro il Sassuolo ha visto la doppia soddisfazione per la fascia da capitano e il 100° gol con la maglia della Roma, ma a Dzeko non è bastato per festeggiare un weekend felice dal punto di vista dei risultati raccolti sul campo. Il suo malumore è emerso anche in una discussione con Fonseca, con il quale l'attaccante aveva immediatamente instaurato un rapporto forte e positivo. I due hanno minimizzato l'accaduto, con il bosniaco che ha specificato il contenuto della conversazione:

Il mister mi aveva chiesto semplicemente di non protestare con l'arbitro, eravamo in una fase di nervosismo ed era opportuno non esasperare gli animi. Non gli ho detto niente di particolare.

La corsa Champions

L'Atalanta ha raggiunto la Roma al quarto posto grazie al pareggio con il Genoa, ma ai giallorossi sarebbe andata peggio se la squadra di Gasperini avesse centrato una vittoria sulla carta agevole. Entrambe le squadre sono a 39 punti in classifica, a -10 dal terzo posto della Lazio e a +7 sul trio composto da Cagliari, Parma e Milan.

Ci sono tutti gli elementi per ridurre la corsa ad un posto in Champions League a due sole pretendenti, ma servirà la costanza e la cattiveria che Dzeko chiede a tutti, anche e soprattutto ai giovani di talento che si stanno mettendo in mostra con la maglia della Roma. Il nuovo ruolo di capitano impone al centravanti di farsi sentire in un momento delicato, la sconfitta di Sassuolo deve diventare un nuovo punto di partenza per i giallorossi: venerdì c'è l'anticipo contro il Bologna all'Olimpico, poi tocca proprio allo scontro diretto a Bergamo.