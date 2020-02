La Juventus deve rinunciare a Demiral ma riabbraccia Chiellini, l'Inter potrà contare su Moses, Young e Eriksen. Tre cambi anche per Atalanta e Napoli, due per la Roma: i cambiamenti e le liste complete.

Archiviato ufficialmente il calciomercato invernale con la fine di gennaio, è il momento di pensare esclusivamente al campo in vista di una seconda metà di stagione che potrebbe riservare molte sorprese e che per alcune squadre prevede anche importantissimi impegni in campo europeo. Juventus, Napoli e Atalanta si preparano ad affrontare gli ottavi di finale di Champions League, Roma e Inter fanno altrettanto con i 16esimi di Europa League e come da regolamento tutte le cinque squadre che rappresentano la Serie A in Europa hanno dovuto presentare alla UEFA la lista aggiornata dei giocatori utilizzabili.

Una lista che, è bene ricordarlo, prevede la presenza di 25 calciatori. Di questi almeno 2 devono essere portieri, almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio del club e almeno 8 - compresi i precedenti 4 - devono essere cresciuti nel campionato di provenienza del club. Comprensibile che in un calcio sempre più globale e sbilanciato, dove i grandi club fanno incetta di quelli che ritengono i migliori giocatori per i propri piani mettendo spesso la cura del vivaio in secondo piano, il momento della consegna delle liste possa generare ogni volta esclusioni eccellenti e malumori più o meno evidenti.

A settembre è stato il caso, ad esempio, di Emre Can, escluso da Maurizio Sarri in Champions League e da allora protagonista di un rapporto con il tecnico che definire freddo è un eufemismo e che ha portato alla sua cessione a gennaio al Borussia Dortmund. Scegliere non è mai facile, perché ogni allenatore deve tenere conto degli effetti psicologici di certe esclusioni ma anche dei delicati equilibri tattici di cui la squadra ha bisogno. Nel momento topico, un infortunio non coperto da una riserva potrebbe stravolgere tutti i piani e fare la differenza in negativo, e sempre a proposito di infortuni sono da tenere in considerazione al momento della consegna della lista UEFA anche i tempi di recupero, come fatto dalla Juventus a settembre con Giorgio Chiellini e adesso con Merih Demiral.

Escluso a settembre a causa del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori fino a oggi, Chiellini è pronto a tornare ed è stato nuovamente inserito nella lista della Juventus a febbraio.

Champions League & Europa League: le liste UEFA delle italiane dopo gennaio

Juventus

Attesa dalla doppia sfida degli ottavi contro il Lione, la Juventus ormai da diversi anni ha la Champions League come principale obiettivo stagionale, una magnifica ossessione che non le ha impedito di dominare in Italia e che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo. Nella lista presentata alla UEFA il club bianconero ha operato uno solo dei tre cambi disponibili, sostituendo l'infortunato e lungodegente Merih Demiral con il capitano Giorgio Chiellini, escluso a settembre per l'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro che lo ha tenuto fermo ai box fino a oggi. Emre Can, Perin e Mandzukic, ceduti a gennaio, erano già stati esclusi a settembre: anche per questo rimane in lista Sami Khedira, afflitto da numerosi acciacchi che ne stanno limitando l'utilizzo.

Merih Demiral, escluso dalla Juventus a causa dell'infortunio che lo terrà fuori fino a fine stagione.

Napoli

Come l'Inter il Napoli è stato estremamente attivo nel mercato di gennaio, rinforzando la rosa a disposizione di Gattuso con tre nomi importanti, e come i nerazzurri anche i partenopei hanno inserito in lista tutti e tre i nuovi arrivati: Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano saranno a disposizione dell'allenatore nell'ottavo di finale contro il Barcellona, esclusi l'infortunato Malcuit oltre a Ghoulam e Younes, che sembrano ormai fuori dai piani presenti e futuri del club. Questo lascerà gli azzurri con soltanto tre terzini (Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui) nella doppia sfida contro i blaugrana di Messi.

Subito in gol all'esordio contro la Sampdoria, Diego Demme sarà a disposizione di Gattuso negli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

Atalanta

Tre cambi anche per l'Atalanta, che a gennaio ha del resto effettuato tre cessioni - Arana, Masiello e Kjaer - e che ha inserito nella lista UEFA i rimpiazzi: l'esterno mancino tedesco Lennart Czyborra, il robusto mediano e difensore Adrien Tameze - per qualcuno il nuovo Kessie - e infine Mattia Caldara, tornato a Bergamo dopo la sfortunata esperienza al Milan e ansioso di riprendere il discorso interrotto a causa dei numerosi infortuni subiti nelle ultime stagioni. L'impegno contro il Valencia negli ottavi di Champions, già di per se storico, è duro ma non impossibile.

Adrien Tameze è uno dei nomi nuovi arrivati nel mercato di gennaio dell'Atalanta.

Inter

Retrocessa in Europa League, l'Inter di Antonio Conte potrà utilizzare in Europa League tutti i rinforzi arrivati nel calciomercato di gennaio: parliamo degli esterni Victor Moses e Ashley Young e del regista danese Christian Eriksen, che entrano in lista. L'escluso eccellente è Kwadwo Asamoah, già da tempo alle prese con una serie di acciacchi che ne hanno limitato l'utilizzo nelle ultime settimane, mentre nella lista B dedicata ai giovani sono stati inseriti Sebastiano Esposito e Filip Stankovic, figlio d'arte e portiere della Primavera.

Roma

Sono due i volti nuovi nella lista della Roma, i neo-acquisti spagnoli Carles Perez e Gonzalo Villar: prendono il posto dell'infortunato Zaniolo, out quasi fino a fine stagione, e dell'ex capitano Florenzi, ceduto al Valencia che sarà avversario dell'Atalanta in Champions. Escluso anche Juan Jesus, che Fonseca continua a non vedere e che potrebbe partire già nei prossimi giorni in direzione Russia, dove il mercato è ancora aperto. Da segnalare la presenza nella lista B dedicata ai giovani di Alessio Riccardi, gioiellino di mercato in passato avvicinato alla Juventus. La Roma se la vedrà con il Gent nei 16esimi di finale di una competizione, l'Europa League, dove il club ha intenzione di ben figurare e andare il più avanti possibile.

