Per lui un contratto fino al 30 giugno 2021. Si era appena svincolato dal Watford.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 17:55 | aggiornato 04/02/2020 17:59

L'Udinese ha ingaggiato il difensore austriaco Sebastian Prodl sino al 30 giugno 2021. Il giocatore è stato messo contratto in quanto svincolato dal Watford (altro club di proprietà della famiglia Pozzo) prima della conclusione del calciomercato invernale, pertanto è stato possibile per la società bianconera ingaggiarlo come un normale parametro zero anche oltre la data del 31 gennaio .

Nel caso in cui lo svincolo da parte del club fosse stato effettuato oltre la data del 31 gennaio, infatti, non sarebbe stato possibile per l'Udinese metterlo sotto contratto secondo quanto riportato dalla normativa che regola la campagna trasferimenti per la Serie A.

Udinese, messo sotto contratto il difensore austriaco Prodl

Prodl è un classe 1987, ha legato il suo nome a quello del Werder Brema, club con il quale ha messo insieme ben 176 presenze, prima di salutare nel 2015 proprio per trasferirsi in Premier League. Il centrale della nazionale austriaca (73 presenze e 4 reti) adesso è pronto per iniziare una nuova avventura in Italia, forse l'ultima della sua carriera.

Un colpo di calciomercato in extremis che garantirà all'Udinese guidata da mister Gotti un calciatore di esperienza internazionale che potrà rivelarsi molto utile in vista di questo finale di stagione.