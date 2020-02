Iturbe, niente Genoa per scelta di Preziosi: "Non potevo rischiare"

Non siamo rassegnati a un suo addio. Ho sentito voci, fino a qualche mese fa in molti pensavano che potesse cambiare aria ma noi non lo abbiamo mai messo in discussione. L'allenatore ha avuto, ha e avrà la nostra fiducia sempre. Può crescere con noi e assieme ai nostri collaboratori faremo le nostre valutazioni, tra la società, l'allenatore.

Il Chelsea può riscattarlo a giugno. Abbiamo ottimi rapporti con loro, li abbiamo incontrati con loro prima di Natale anche per altre operazioni, perché ci piace come abbiamo fatto con il Barcellona, avere un rapporto di collaborazione. Loro possono riprenderlo ma noi possiamo anche fare un'operazione assieme, possiamo riprenderlo, c'è un'apertura totale.

Nell'operazione di calciomercato è però previsto anche un diritto di recompra del classe '97 in favore del club londinese, come spiegato dal dirigente degli emiliani:

Il gioiellino potrebbe tornare al Chelsea attraverso il diritto di recompra. Poi su De Zerbi: "Non siamo rassegnati a vederlo andare via"

