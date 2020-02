Il presidente dei rossoblù spiega le motivazioni che lo hanno portato a non concludere la trattativa.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 16:40 | aggiornato 04/02/2020 16:43

Sembrava fosse fatta, ma si è risolto tutto in un nulla di fatto. Niente ritorno in Italia per Juan Iturbe nella sessione di calciomercato di gennaio, nonostante il suo passaggio al Genoa fosse diventato quasi una formalità. Alla fine l'argentino è rimasto a giocare in Messico, acquistato dal Pachuca dopo la sua ultima stagione disputata con la maglia dei Pumas.

Sul mancato trasferimento alla corte della squadra rossoblù se ne sono dette tante, ma a distanza di qualche giorno ci ha pensato direttamente Enrico Preziosi a dare la versione ufficiale del club genoano.

Genoa, ecco perché a gennaio non è arrivato Iturbe

Il presidente della società ligure ne ha parlato a margine dell'evento 'United For The Heart' a Milano, entrando nel dettaglio della questione:

Ero in Germania, ma da quello che ho capito ci sono stati dei problemi, non dico fisici, ma che non aveva superato. Così non ci siamo presi la responsabilità di un malanno che si portava avanti da tanto tempo. Se i dottori hanno dei dubbi, io non posso prenderlo. Mi dispiace moltissimo.

Ecco dunque spiegato il no finale nella sessione di calciomercato invernale del Genoa, che ha preferito non rischiare nell'acquisto dell'ex attaccante esterno del Verona, della Roma e del Torino.