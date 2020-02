Brescia, Corini salta ancora: al suo posto Diego Lopez

Il presidente Cellino ha deciso di esonerare Corini per la seconda volta in stagione: in arrivo Diego Lopez.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 23:22 | aggiornato 04/02/2020 23:27

La panchina del Brescia cambia ancora proprietario. Il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha infatti deciso di esonerare per la seconda volta in stagione Eugenio Corini. Era già successo lo scorso 4 novembre quando fu rimpiazzato da Fabio Grosso che però durò appena un mese prima di lasciare nuovamente il posto a Corini. Stavolta alla guida di Tonali e compagni arriverà Diego Lopez, scelto da Cellino dopo la sconfitta del Brescia per 2-1 sul campo del Bologna. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Diego Lopez è arrivato già in Italia e a ore dovrebbe mettere la firma su un contratto di 2 anni e mezzo, ovvero fino al 2022. Domani l'ex giocatore del Cagliari dirigerà il primo allenamento e domenica 9 febbraio esordirà nel match casalingo contro l'Udinese.