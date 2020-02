Il giocatore rossoblù parla in un'intervista all'ex calciatore dell'Inter, Andy van der Meyde, sul suo canale YouTube.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 17:32 | aggiornato 04/02/2020 17:36

Qualche infortunio di troppo gli ha impedito di dare il suo contributo in questa stagione come voleva, ma Mitchell Dijks resta uno dei punti saldi del Bologna di Mihajlovic, sia dentro che fuori dal campo. Il giocatore si è raccontato in un'intervista molto particolare sul canale YouTybe dell'ex giocatore dell'Inter Andy van der Meyde.

Un passaggio particolare di questa chiacchierata riguarda la descrizione di Rodrigo Palacio, altra colonna della squadra guidata dal tecnico serbo:

È incredibile... che persona. Onestamente lo stimo tanto. Ha 37 anni, ma si tiene così in forma, è davvero forte. È grande ed è rimasto così "normale", così vero. Viene in tuta, guida l'auto aziendale del club, una Renault, nonostante sia un multi-milionario. È così tranquillo, rilassato, coi piedi per terra. Ha 37 anni, ma dà sempre il 100% in ogni allenamento. Ho grande rispetto per lui.

Bologna, Dijks racconta il personaggio Rodrigo Palacio

Dopo queste bellissime parole nei confronti dell'attaccante del Bologna, anche il conduttore van der Meyde ha provato a dare una spiegazione e un suo punto di vista più generale: