L'esterno rossoblu, che in estate si era accasato ai felsinei, può essere uno dei colpi estivi di Paratici. Spunta un accordo sulla parola, che darebbe precedenza ai bianconeri.

di Andrea Bracco - 04/02/2020 11:17 | aggiornato 04/02/2020 11:21

Riccardo Orsolini è uno dei migliori giovani dell'attuale Serie A. L'esterno offensivo del Bologna sta facendo vedere grandi cose, come peraltro testimoniato dai suoi numeri messi insieme fino a oggi. In 27 presenze tra campionato e Coppa Italia, il classe 1997 di Ascoli Piceno ha totalizzato la bellezza di 7 gol e 5 assist, grazie non solo alla sua bravura, ma anche al sistema tattico pensato da Sinisa Mihajlovic, che lo sta particolarmente esaltando. Le sue sgommate sulla fascia destra hanno lasciato il segno, tanto da permettergli di entrare nelle mire del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, deciso a inserirlo nel proprio gruppo a partire dal post Euro 2020.

Orsolini è uno dei tanti giovani controllati per anni dalla Juventus; la società bianconera lo aveva acquistato dall'Ascoli nell'estate del 2017, versando nelle casse del club marchigiano circa 6 milioni di euro (più 4 di bonus). Dopo averlo mandato in prestito all'Atalanta, dove il ragazzo non è mai riuscito a esprimersi in pieno, ha scelto di parcheggiarlo proprio a Bologna. I rapporti tra le due società sono sempre stati ottimi e, proprio per questo, nello scorso mese di luglio i felsinei hanno versato nelle casse dei bianconeri 15 milioni di euro - 11 dei quali sono serviti alla Juve per fare plusvalenza - per prelevarlo a titolo definitivo. Al momento dell'accordo, Paratici riuscì a strappare la promessa di un'opzione sulla futura rivendita del giocatore.

Il discorso sembra essere tornato in auge proprio in questi giorni; la Juventus sarebbe interessata a riportare Orsolini a Torino in vista del mercato estivo, quando la dirigenza torinese sarà chiamata a restaurare, almeno in parte, una rosa anagraficamente molto avanti. Si parla di una clausola, che permetterebbe ai bianconeri di anticipare la concorrenza, ma al momento non è dato capire se e quando verrà esercitata. Ciò che è certo, a oggi, sono le cifre sulle quali si chiuderà eventualmente l'affare: per averlo a giugno, dovranno essere corrisposti al Bologna 26 milioni di euro, cifra destinata a salire a 31 in caso di cessione nel 2021.

Riccardo Orsolini festeggia un gol con la maglia del Bologna: l'esterno rossoblu è uno degli oggetti del desiderio della Juventus, che potrebbe far leva su una clausola verbale per portarlo a Torino in estate

Bologna, futuro in bianconero per Orsolini? La Juventus lo ha bloccato

L'intesa, e questa è la novità, sarebbe però solo verbale. Nessun patto scritto, quindi, ma solo una stretta di mano a suggellare l'intesa tra Sabatini e Paratici, grandissimo estimatore di Orsolini. Che, alla Juventus, troverebbe un allenatore in grado di valorizzarlo ulteriormente, magari inserendolo con calma nel suo tridente offensivo, dove il ragazzo potrebbe contendersi un posto con Douglas Costa. Niente fretta, ma antenne più dritte che mai. Approdato a Bologna nel gennaio del 2018, con Donadoni e Inzaghi non era mai riuscito a esprimersi ad alti livelli. L'arrivo di Mihajlovic, invece, ha cambiato le carte in tavola.

L'incontro con i serbo è stato propedeutico per un'ascesa che adesso sembra inarrestabile. In questa stagione, Orsolini è uno dei giocatori che ha portato a termine il maggior numero di dribbling, oltre che essere un profilo letale negli ultimi venti metri di campo. Le sue imbeccate creano pericoli costanti e, proprio per questo, il quasi 23enne nazionale azzurro è diventato una pedina quasi fondamentale per il Bologna. Il patto fra i rossoblu e la Juventus crea una sorta di accordo che darà modo a tutti e due i club di valutare gli scenari futuri e, nello stesso tempo, allontanare eventuali pretendenti. Intanto, il valore di Orsolini continua a salire: anche contro la Roma sarà lui l'osservato speciale, per un Bologna che, a oggi, si gode il suo gioiello.