L'ex giocatore dell'Inter ha riportato una frattura della caviglia in allenamento. Lo rivela Hans Flick.

di Redazione Fox Sports - 04/02/2020 16:51 | aggiornato 04/02/2020 17:58

E pensare che all'inizio non sembrava nemmeno essere un vero e proprio infortunio, ma solo uno stop a livello precauzionale. Poi però, con il passare dei minuti, il Bayern Monaco ha dovuto fare i conti con la realtà e prendere atto che Ivan Perisic si trovava di fronte a qualcosa di serio.

A parlarne è stato direttamente l'allenatore Hans-Dieter Flick nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di domani contro l'Hoffenheim, match valido per gli ottavi di finale della DFB Pokal.

Bayern Monaco, frattura della caviglia per Perisic

L'ex centrocampista dell'Inter non ci sarà, come del resto dovrà saltare anche il prossimo big match di Bundesliga contro il Lipsia, in cui sarà messo in palio il primo posto in classifica:

All'inizio - le parole dell'allenatore del Bayern Monaco - si pensava non fosse nulla di grave. Poi abbiamo scoperto che si tratta di una frattura alla caviglia. È stato uno shock, ma dobbiamo accettarlo. Non è facile per noi, perché Ivan era in ottima forma. Ci vorranno circa quattro settimane per riaverlo con noi.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, le sensazioni non sono ottimistiche e Perisic - 22 volte in stagione, con cinque gol e otto assist - dovrebbe saltare anche entrambi i match degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea.