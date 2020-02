I blaugrana non acquistano un calciatore senza contratto dal 2005, tuttavia il nuovo infortunio di Dembélé potrebbe cambiare le cose.

di Paolo Gaetano Franzino - 04/02/2020 22:29 | aggiornato 04/02/2020 22:34

Arrivano pessime notizie dall'infermeria del Barcellona. Nonostante la vittoria contro il Levante che aveva fatto tornare il sorriso al tecnico Quique Setien dopo la brutta sconfitta di Valencia, l'allenatore dei bluagrana non può certo dirsi felice, visto il nuovo infortunio occorso a Ousmane Dembélé. L'esterno ex Borussia Dortmund, già out dallo scorso novembre, si è fermato nell'allenamento di ieri, nel quale ha rimediato la rottura del tendine del bicipite femorale. Il giocatore sarà quindi costretto a stare lontano dai campi per tutto il resto della stagione.

Uno stop grave come quello di Luis Suarez, che infortunatosi al ginocchio destro tornerà solo ad aprile inoltrato. Con le cessioni dei giovani Carles Perez e Abel Ruiz, Setien può contare soltanto su tre attaccanti: Leo Messi, Antoine Griezmann e il classe 2002 Ansu Fati. E la situazione del reparto offensivo potrebbe addirittura peggiorare, perché come riportato dal Daily Mail la Pulce argentina starebbe combattendo con un fastidioso problema alla coscia già da qualche settimana. Un risentimento che impedirebbe a Messi di allenarsi al meglio durante le sessioni dirette da Setien, più intense rispetto a quelle di Valverde.

Dando per scontato che prima o poi uno dei tre attaccanti rimasti a disposizione dovrà almeno tirare il fiato per mantenersi in forma per il finale di stagione (solo a febbraio il Barcellona giocherà sei partite, sette se passerà il turno in Coppa del Re con l'Athletic Bilbao), sarà interessante capire come Quique Setien reagirà a quest'emergenza. Promozione in vista per qualche giovane o caccia agli svincolati?

L'infortunio occorso a Dembélé nello scorso novembre

Barcellona senza attaccanti: chi sostituirà Suarez e Dembélé?

Intanto il Barcellona ha inviato la lista Champions alla UEFA: ciò vuol dire che un possibile nuovo acquisto non potrà giocare contro il Napoli né contro altre squadre in caso di passaggio del turno. Potranno invece scendere in campo gli attaccanti della squadra B: Hiroki Abe, Kike Saverio, l'ex Inter Rey Manaj e Alex Collado. Tra questi, solo Collado ha esordito in prima squadra, avendo giocato cinque minuti a Valencia.

Nella lista UEFA non è stato inserito neppure Arda Turan, tornato in Spagna con sei mesi d'anticipo rispetto all'accordo con l'Istanbul Basaksehir. Il trequartista turco sta però trattando la rescissione del contratto con la dirigenza blaugrana ed è quindi da considerare fuori rosa.

Il Barcellona potrebbe così attingere al mercato degli svincolati, fondamentalmente per avere un ricambio in Liga e in Coppa del Re. Tra i principali calciatori senza contratto troviamo Oba Martins, Diego Tardelli, Nicklas Bendtner e l'ex Espanyol Sergio Garcia. Subito disponibili sarebbero anche gli italiani Matri e Giuseppe Rossi, richiesti rispettivamente da Parma e Spal. Oltre a loro, Fredy Guarin e Vladimir Weiss: non prime punte di ruolo ma adattabili nel tridente offensivo.

Fredy Guarin, ultima esperienza al Vasco da Gama

Attaccanti ancora tesserabili ce ne sono, ma chi di loro potrebbe realmente fare al caso dei catalani? C'è poi una statistica che non gioca a favore degli svincolati, visto che il Barcellona non acquista un calciatore a parametro zero dal lontano 2005, quando prese Mark van Bommel dal PSV e Santiago Ezquerro dall'Athletic Bilbao. L'impressione, dunque, è che alla fine Setien si affiderà a chi è già in rosa, rimpiangendo i mancati arrivi di Aubameyang, Rodrigo e Bakambu. L'acquisto dell'ex Villarreal, tra l'altro, è saltato mentre l'attaccante si stava dirigendo in Spagna per la firma.