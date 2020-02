Il francese si è fermato durante il primo allenamento dopo il rientro. In attesa di ulteriori accertamenti, il tecnico chiede gli straordinari ai suoi attaccanti.

Giusto il tempo di dargli il bentornato, che un nuovo infortunio è pronto ad abbattersi sulla sua testa. Non è una stagione come le altre, quella attuale, per Ousmane Dembélé: l'esterno francese del Barcellona si è di nuovo dovuto fermare ai box a causa di una ricaduta durante l'allenamento di lunedì pomeriggio. Il francese era appena rientrato in gruppo, dopo essersi ripreso da un grave stop dovuto ai problemi al tendine del ginocchio, che lo aveva costretto a fermarsi forzatamente per ben dieci settimane. Dembélé stava percorrendo l'ultima fase del proprio percorso di recupero e, a breve, sarebbe tornato definitivamente in campo.

Il nuovo infortunio complica i piani di Quique Setien, che aspettava con ansia il rientro del suo esterno, in modo da avere più soluzioni in vista di quella che sarà la fase più calda della stagione. Tra un paio di settimane tornerà la Champions League, e il Barcellona ha bisogno di gente disponibile per poter gestire al meglio le rotazioni. L'assenza prolungata di Suarez e la cessione di Carles Perez, che a gennaio è passato alla Roma, obbligano l'ex tecnico del Betis a chiedere gli straordinari ai tre attaccanti rimasti arruolabili. Se Griezmann si sta ritagliando uno spazio importante da numero nove, Messi e Ansu Fati - decisivo nell'ultimo turno con una doppietta al Levante - stanno via via affinando la loro intesa.

L'infortunio di Dembélé va ad aggiungersi a una già lunga serie di assenze importanti, tra le quali spuntano appunto quella del già citato Suarez, ma anche quella di Arturo Vidal, che proprio a fianco del francese, in tribuna al Camp Nou, si è goduto il successo di misura del Barcellona sui Granotas. Se a tutto ciò aggiungiamo le precarie condizioni di Arthur, appena rientrato, e la stagione sotto tono di alcuni big, ecco che si completa un quadro preciso della situazione. E, adesso, chissà che in società non possano seriamente interrogarsi sul fatto che, forse, a gennaio si sarebbe potuto abbozzare qualcosa in entrata.

Tra le poche note positive va annoverato il fatto che, contrariamente ai passati infortuni, l'approccio di Dembélé è finalmente stato professionale. Il ragazzo si è attenuto al rigido piano studiato per il suo recupero dallo staff blaugrana, senza prendere scorciatoie né creare problemi di alcuna sorta. Il che, chiariamolo, non era assolutamente scontato, visti i precedenti; in passato Dembélé è stato in più circostanza ripreso per i suoi comportamenti da adolescente, e più volte i dirigenti del Barcellona si sono visti costretti a recarsi presso la sua abitazione per trascinarlo agli allenamenti, magari dopo una nottata passata a mangiare cibo spazzatura giocando ai videogames.

Durante la seduta di lunedì, il francese ha svolto i primi esercizi e poi ha chiesto al preparatore atletico di potersi fermare. La fatica, come testimoniato da vari giornalisti presenti sul posto, era visibile: il giocatore aveva problemi a eseguire gli esercizi, tanto che a un certo punto - nel bel mezzo di un tre contro tre - ha dovuto gettare la spugna. Le prime voci parlano di un problema del muscolo femorale del bicipite, lo stesso problema che lo tiene fuori combattimento da novembre. In giornata verranno comunque effettuati ulteriori accertamenti, con Quique Setien che spera in un stop ridotto per poter finalmente riaverlo al cento per cento. Ma l'impressione, ancora una volta, è che il rientro definitivo sia ben lontano.