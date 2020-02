Barcellona, Abidal parla del rinnovo di Messi

Eric Abidal, direttore sportivo del Barcellona, ha confessato alla stampa catalana che il club sta lavorando per blindare Leo Messi, attualmente sotto contratto fino al giugno 2021:

Nel corso dell'intervista, oltre al rinnovo di Messi, c'è stato modo anche per parlare del recente esonero di Valverde, sostituito da Setien:

Non è mai facile prendere una decisione del genere, ma dopo il Clasico del 18 dicembre abbiamo cominciato a pensarci. Xavi? La porta è sempre aperta per lui, ma non abbiamo fatto alcuna offerta. Abbiamo puntato su Setien per due anni e confidiamo molto in lui.