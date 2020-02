Zeman sulle donne in Italia: "Di solito stanno in cucina..."

A margine della consegna della "Panchina d'oro" tenutasi a Coverciano, ha parlato Zdenek Zeman. Interrogato sullo sviluppo del calcio femminile, l'ex allenatore - tra le tante - di Roma e Lazio ha dichiarato:

È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai Mondiali, speriamo vada sempre più avanti. In Italia ci sono tanti problemi già nel calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, e le donne di solito nel calcio venivano sempre dietro