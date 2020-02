La sconfitta di Lecce segna la fine di una gestione già di fatto esautorata da mesi. Cairo prepara la strada a Longo, ma la stagione è nata sotto i peggiori auspici.

di Andrea Bracco - 03/02/2020 10:11 | aggiornato 03/02/2020 10:22

Walter Mazzarri ormai con entrambi i piedi fuori da Torino, Moreno Longo sullo sfondo. Il Torino riparte da queste due (ormai quasi) certezze nel lunedì post Lecce: il match di Via del Mare, terminato 4-0 per i salentini, ha messo in evidenza ancora una volta tutti i problemi che in casa granata si sono palesati, uno dopo l'altro, durante una stagione che definire tragicomica non rende l'idea. Eppure, soprattutto nel calcio, non è materialmente possibile fermarsi per recriminare su ciò che è stato fatto, perché i tempi sono ristretti e il pericolo di cadere ulteriormente in una spirale di risultati negativi, soprattutto in questo momento, è più concreto che mai.

Mazzarri paga parecchie colpe sue, questo è innegabile ed è giusto precisarlo: la squadra non ha mai dato idea di saper come muoversi in campo, spesso - soprattutto sotto pressione - ha commesso errori che lo scorso anno non avrebbe mai fatto, ma soprattutto - in parecchi frangenti - il gruppo ha dimostrato di essere molto meno coeso rispetto alla stagione scorsa quando, dopo un girone di ritorno coi controfiocchi, il Torino era riuscito addirittura a rimanere matematicamente in lotta per la Champions League addirittura fino alla penultima giornata, prima della disfatta di Empoli.

Sono passati pochi mesi, eppure sembra un'eternità. Di quella difesa imperforabile non è rimasto nulla, nonostante gli interpreti siano sempre gli stessi. Non può pensarci sempre Sirigu, che per i tifosi è diventato un santo da venerare, a salvare la partita con i suoi interventi prodigiosi. Idee, ecco, è questo che è principamente mancato, perché la componente caratteriale è importante ma non fondamentale. Contano molto di più la qualità e la strategia per farla rendere al massimo: della prima, il Torino ne ha veramente poca, racchiusa nelle figure di Sirigu, Belotti, Ansaldi - che però ormai vive in infermeria - Izzo e Nkoulou, accompagnata però da bug evidenti sparpagliati per tutto il reparto mediano.

La disperazione dei giocatori del Torino alla fine del match perso 4-0 a Lecce: la sconfitta, che arriva a sette giorni dalla disfatta contro l'Atalanta, costerà la panchina a Walter Mazzarri

Torino, mercato inesistente e società assente: le cause della disfatta granata

In rosa ci sono solo quattro centrocampisti di ruolo - cinque, se vogliamo proprio considerare il giovanissimo Adopo come alternativa - e le fasce sono un mix di inaffidabilità e scelte sconsiderate. Il mix, come ben si può intuire, è letale. Eppure era pronosticabile, soprattutto quando l'estate scorsa si è capito che la società non avrebbe fatto mercato. Mazzarri si è ritrovato con poche alternative, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, e ha dovuto fare di necessità virtù. La cosa paradossale, però, è che lo stesso tecnico livornese è un fautore della rosa corta, una convinzione che, per la prima volta in carriera, gli si è ritorta contro.

Inoltre, il gioco sbarazzino in campo aperto che ci si attende da una squadra come il Torino, in realtà non si è mai visto. Fino a quando la solidità difensiva ha retto, i granata erano un fortino. Una volta calate le certezze là dietro, tutti i problemi sono tornati a galla. D'altro canto il contaccolpo per le vicende estive, legate al calciomercato ma non solo, era ampiamente prevedibile. Il caso Nkoulou ha scosso un po' tutti, e forse la società avrebbe potuto gestirlo diversamente: il camerunense voleva fortemente andare via, magari approfittando di pressioni esterne, ma alla fine del braccio di ferro è rimasto, fornendo prestazioni ben al di sotto della media.

Infine, l'acquisto di Verdi si è rivelato poco funzionale alle esigenze di Mazzarri: il tecnico ha cambiato modulo, passando dal suo storico 3-5-2 a un più, almeno sulla carta, offensivo 3-4-2-1, ma il Torino non ha centrocampisti in grado di inserirsi senza palla e, alla fine, la squadra si ritrova spesso a rinculare con passaggi all'indietro, permettendo agli avversari di piazzarsi comodamente con almeno un paio di linee di pressing dietro alla palla. Verdi, in tutto ciò, non ha ruolo, essendo un esterno da tridente e non un trequartista. Il che potrebbe anche andare (più o meno) bene, se non fosse che l'ex Napoli è l'acquisto più caro dell'era Cairo.

Pesa troppo l'addio di Petrachi. E adesso tocca a Longo...

La società, in questi mesi, non ha mai fatto sentire la propria voce. Il presidente Cairo non parla da mesi con i media televisivi, ma si limita a qualche intervista rilasciata qua e là sui quotidiani, dove non ha nessuno in grado di ribattere alle sue affermazioni. Il direttore sportivo Massimo Bava, erede di Gianluca Petrachi, non ha praticamente mai perfezionato un colpo in entrata (Verdi è una trattativa portata avanti da Cairo in persona, Laxalt venne offerto dal suo agente) e non si capisce quale sia il suo ruolo preciso all'interno della dirigenza. Che, infatti, al momento viene rappresentata dal direttore generale, Antonio Comi, l'unico a presentarsi davanti alle telecamere dopo i disastri delle ultime settimane.

Come già accennato, a completare l'opera ci ha pensato proprio Petrachi, con il suo comportamento poco trasparente. Il suo addio è stato velenoso e il caso del suo presunto accordo irregolare con la Roma è arrivato perfino davanti a un giudice, che però ha dato ragione all'attuale direttore sportivo giallorosso. Il Torino ha però perso una figura importante che, probabilmente, faceva da collante tra società e squadra, senza mai veramente sostituirlo. I risultati sono solo una conseguenza di varie scelte affrettate e poco lungimiranti. E adesso? Ora toccherà a Moreno Longo, figlio del Filadelfia e da sempre tifoso del Torino.

Longo si accorderà con Cairo in giornata, anche se bisognerà capire se in veste di traghettatore o con un accordo di almeno 18 mesi. Ma quando c'è un cambio di allenatore non può mai essere un giorno felice: l'ex tecnico del Frosinone, che con i granata ha vinto un campionato Primavera, ha lasciato un ricordo discreto sia in Ciociaria che a Vercelli, dove ha condotto la Pro a una salvezza clamorosa in Serie B. Basteranno queste due esperienze per impattare al meglio su una panchina così pesante come quella del Torino? Difficile dirlo oggi, perché la rosa contata e la poca qualità che Longo si ritroverà a disposizione faranno sicuramente la differenza. Ma da qualche parte bisognerà pur ripartire, e il mercato non offre granché. E, guardandola dal lato positivo, peggio di queste ultime settimane sarà impossibile fare.