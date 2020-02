Serie A moviola Juventus - Fiorentina

I toscani protestano per l'arbitraggio di Pasqua, reo di aver concesso due rigori ai bianconeri. Furia Commisso: "Partite indirizzate dagli arbitri".

di Andrea Bracco - 03/02/2020 08:20 | aggiornato 03/02/2020 08:24

Il lunch match domenicale di Serie A si porta dietro parecchi strascichi polemici. Quella tra Juventus e Fiorentina è stata una partita particolarmente tesa, sia per l'eterna rivalità tra le due squadre in campo, sia perché entrambe le squadre avevano assolutamente bisogno di muovere la classifica. Se da una parte c'era l'assoluta necessità di ripartire dopo il brutto stop di Napoli, di là la banda Iachini cercava la continuità di risultato dopo una campagna acquisti invernale faraonica. Alla fine a spuntarla sono stati i bianconeri, che hanno regolato 3-0 gli ospiti. Risultato largo, forse non meritato per quanto visto nella prestazione di Chiesa e compagni.

Nel postpartita il presidente Commisso si è scatenato davanti alle telecamere, puntando il dito contro presunti favori arbitrali appannaggio della Juventus, lamentandosi dei due calci di rigore assegnati dall'arbitro Pasqua alla squadra di casa. Di fatto, quei due penalty hanno spianato la strada alla Juventus, che grazie a Cristiano Ronaldo è riuscita a mettere in ghiaccio anzitempo la partita:

Sono disgustato. Io credo che una squadra che ha 350 milioni di ingaggi non ha bisogno degli arbitri, la Juve è fortissima, lasciate che la partita la vinca sul campo, non per i regali che concedono gli arbitri. Non è giusto per il calcio italiano, queste gare vanno in tutto il mondo, quando vedono queste porcherie cosa pensano? Sono disgustato. Le gare in Italia sono decise dagli arbitri, non si può andare avanti così.

Effettivamente, passateci la battuta, Juventus - Fiorentina è stato il match dei rigori dati e non dati. Dopo una decina di minuti Pasqua deve già decidere se concedere un tiro dagli undici metri alla Juventus, che reclama per un presunto contatto in area di rigore tra Pjanic e Cutrone. Una volta visto il replay in sala VAR, il fischietto campano decide che si può tranquillamente può lasciar correre.

Polemiche nel match tra Juventus e Fiorentina per i due calci di rigore concessi dall'arbitro Pasqua ai bianconeri: il direttore di gara è stato contestato platealmente dai viola per aver, a loro dire, indirizzato la partita

Serie A, proteste viola contro Pasqua: la moviola di Juventus - Fiorentina

Tra il 32esimo e il 37esimo si verificano due episodi molto importanti. Poco dopo la mezz'ora di gioco, il neoarrivato Igor opta per un blocco rugbistico su Cristiano Ronaldo, che rovina a terra in area di rigore. Pasqua decide che può andare bene così, ma sicuramente il contatto è quanto meno sospetto. Cinque minuti più tardi invece non ci sono dubbi: Pezzella tocca una palla con le mani respingendo un tiro di Pjanic. Pasqua ferma il gioco e consulta il VAR, decretando la massima punizione che permetterà a CR7 di sbloccare la partita. Il polso sinistro dell'argentino è netto, la decisione sacrosanta.

Due le situazioni borderline che si verificano nella ripresa. Sulla prima, un colpo di testa di de Ligt che impatta il braccio di Cutrone, il direttore di gara fa bene a lasciar correre, mentre la seconda è un'azione un pochino più complessa da interpretare. Bentancur parte in percussione ed entra nell'area viola, con Ceccherini che lo atterra: Pasqua non ha dubbi e concede il rigore, ma poi si prende lo sfizio di andare a rivederlo a bordo campo, confermando la propria decisione. In realtà il contatto è molto accentuato, e la cosa scatena le ire della panchina della Fiorentina. Dal dischetto Ronaldo segna, chiudendo di fatto un anticipo domenicale di Serie A del quale si parlerà ancora a lungo.