A Coverciano premiato il tecnico capace di portare la Dea in finale di Coppa Italia e a una storica qualificazione in Champions League: succede a Allegri. Premio Speciale per MIhajlovic, Panchina d'Argento a Liverani.

di Simone Cola - 03/02/2020 15:30 | aggiornato 03/02/2020 15:37

È stata assegnata oggi, nella tradizionale cornice del Centro Tecnico Federale di Coverciano, la Panchina d'Oro 2018/2019, il premio che ogni anno viene riservato al miglior allenatore della Serie A. A trionfare Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta capace nella passata stagione di raggiungere la finale di Coppa Italia - persa poi con la Lazio - e un magnifico terzo posto in campionato che è valso alla Dea la prima, storica, qualificazione in Champions League.

Risultati straordinari, conseguenza di un percorso di crescita che gli orobici avevano cominciato già nelle stagioni precedenti e di cui si continuano a vedere gli effetti anche in quella in corso. Quarta in campionato, migliore attacco della Serie A e agli ottavi di Champions, l'Atalanta è tutt'altro che un exploit isolato. Ma se questa considerazione rende ulteriormente merito al lavoro di Gasperini, poco ha a che fare con un premio che ha preso in esame esclusivamente la stagione 2018/2019 e che comunque ha visto il tecnico di Grugliasco spuntarla su una nutrita concorrenza.

22 i voti (su 49) incassati da Gasperini, che si è piazzato davanti a Massimiliano Allegri, vincitore di 4 edizioni comprese le ultime 2 e capace di ottenere 6 preferenze, e soprattutto a Sinisa Mihajlovic. Il serbo di voti ne ha incassati 13, frutto dello splendido lavoro fatto nella seconda parte della stagione a Bologna, quando subentrato in corsa a Filippo Inzaghi fu capace di trasformare una squadra sull'orlo della zona retrocessione e di portarla addirittura nella parte sinistra della classifica mantenendo una media punti da qualificazione in Europa.

Protagonista dalla scorsa estate di una dura battaglia contro la leucemia che lo ha colpito, e che sta affrontando con coraggio e grande dignità, Mihajlovic nei giorni scorsi aveva dichiarato che mai avrebbe accettato un premio che non tenesse conto esclusivamente di quanto fatto vedere in campo e invitato la giuria a non tenere conto delle sue condizioni di salute. Ha ricevuto comunque il Premio Speciale del Settore Tecnico, ritirato dal ds del Bologna Riccardo Bigon - il tecnico serbo sta al momento affrontando un nuovo ciclo di cure - e così motivato dal presidente Demetrio Albertini.

Nel momento più drammatico della sua vita Mihajlovic ha ricordato a tutti quanto sia importante donare e donarsi, affrontando la vita con lo sguardo rivolto al futuro e trasmettendo alla squadra la sua voglia di lottare.

Premiati nella stessa occasione anche Fabio Liverani, vincitore della Panchina d'Argento come miglior tecnico di una Serie B che ha visto il Lecce guadagnarsi la promozione in massima serie, e Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter che si è portato a casa il neonato premio Favini dedicato a chi lavora a contatto con i giovani. Fulvio Colini dell'Italservice Pesaro e Gianluca Marzuoli del Montesilvano hanno vinto la Panchina d'Oro rispettivamente per il Calcio a 5 maschile e femminile, Panchina d'Oro per il calcio femminile a Betty Bavagnoli della Roma e Argento per Alessandro Pistolesi dell'Empoli Ladies. Panchina d'Oro per la Serie C, infine, a Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia.